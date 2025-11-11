Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жители семи домов в Восточном Измайлове переедут по реновации - РИА Новости, 11.11.2025
09:12 11.11.2025 (обновлено: 11:03 11.11.2025)
Ефимов: жители семи домов в Восточном Измайлове переедут по реновации
Ефимов: жители семи домов в Восточном Измайлове переедут по реновации - РИА Новости, 11.11.2025
Ефимов: жители семи домов в Восточном Измайлове переедут по реновации
В московском районе Восточное Измайлово начался переезд более тысячи жителей семи старых домов в новостройку, построенную по программе реновации, сообщил... РИА Новости, 11.11.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: жители семи домов в Восточном Измайлове переедут по реновации

Ефимов: жители семи домов в Восточном Измайлове переедут по программе реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В московском районе Восточное Измайлово начался переезд более тысячи жителей семи старых домов в новостройку, построенную по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В конце октября более 1,1 тысячи жителей семи домов на 13-й и 15-й Парковых улицах и Измайловском бульваре приступили к поэтапному переселению в жилой комплекс по программе реновации. Новостройка по адресу: Измайловский бульвар, дом 71, стала четвертым многоквартирным домом в районе, переданным под заселение по этой программе. Для горожан на первом этаже жилого комплекса открыт центр информирования по переселению", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Ефимов: более 2 млн "квадратов" построят в Москве по 13 проектам КРТ
10 ноября, 11:06
Как указывается в сообщении, новый жилой комплекс на Измайловском бульваре состоит из восьми секций, в нем 525 квартир с улучшенной отделкой общей площадью почти 31 тысячу квадратных метров. Первыми выбирать квартиры в новостройке начали жители корпуса 4 и 5 дома 16 на 13-й Парковой улице. В середине ноября к ним присоединятся москвичи корпуса 4 дома 29 на 15-й Парковой и корпуса 3 дома 63/12 на Измайловском бульваре. В декабре такую возможность получат жильцы трех соседних домов.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В частности, в районе Восточное Измайлово предстоит расселить жителей 53 дома, новые квартиры получат почти 10,6 тысячи человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Ефимов: в ближайшие три года в Москве появятся новые мосты и дороги
10 ноября, 15:42
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
