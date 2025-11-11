Ефимов: жители семи домов в Восточном Измайлове переедут по реновации

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В московском районе Восточное Измайлово начался переезд более тысячи жителей семи старых домов в новостройку, построенную по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В конце октября более 1,1 тысячи жителей семи домов на 13-й и 15-й Парковых улицах и Измайловском бульваре приступили к поэтапному переселению в жилой комплекс по программе реновации. Новостройка по адресу: Измайловский бульвар, дом 71, стала четвертым многоквартирным домом в районе, переданным под заселение по этой программе. Для горожан на первом этаже жилого комплекса открыт центр информирования по переселению", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, новый жилой комплекс на Измайловском бульваре состоит из восьми секций, в нем 525 квартир с улучшенной отделкой общей площадью почти 31 тысячу квадратных метров. Первыми выбирать квартиры в новостройке начали жители корпуса 4 и 5 дома 16 на 13-й Парковой улице. В середине ноября к ним присоединятся москвичи корпуса 4 дома 29 на 15-й Парковой и корпуса 3 дома 63/12 на Измайловском бульваре. В декабре такую возможность получат жильцы трех соседних домов.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В частности, в районе Восточное Измайлово предстоит расселить жителей 53 дома, новые квартиры получат почти 10,6 тысячи человек.