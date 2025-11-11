Рейтинг@Mail.ru
Американский баскетболист Джонсон вернулся в "Локомотив-Кубань"
Баскетбол
 
19:25 11.11.2025
Американский баскетболист Джонсон вернулся в "Локомотив-Кубань"
Американский баскетболист Джонсон вернулся в "Локомотив-Кубань" - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Американский баскетболист Джонсон вернулся в "Локомотив-Кубань"
Американский баскетболист Джей Джонсон заключил контракт с командой "Локомотив-Кубань", сообщается на сайте краснодарского клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Баскетбол
Американский баскетболист Джонсон вернулся в "Локомотив-Кубань"

Баскетболист Джей Джонсон подписал контракт с "Локомотивом-Кубанью"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский баскетболист Джей Джонсон заключил контракт с командой "Локомотив-Кубань", сообщается на сайте краснодарского клуба Единой лиги ВТБ.
Срок соглашения с 29-летним форвардом не называется.
"Контракт с Би Джеем уже подписан, ждем его скорейшего прилета в Россию. В Москве ему предстоит пройти углубленное обследование, потом в Краснодаре - нашу медкомиссию. И если результаты будут такие, на которые мы рассчитываем, контракт вступит в силу", – уточнил вице-президент клуба Алексей Пегушин.
Джонсон выступал за "Локомотив-Кубань" в сезоне-2024/25, по ходу которого получил травму плеча и перенес операцию, из-за чего был вынужден досрочно завершить выступление за краснодарский клуб. За команду форвард провел 23 матча, в среднем за игру набирая 12,5 очка и делая 3,8 подбора. Также в Единой лиге ВТБ американец играл за пермскую "Парму".
