Рейтинг@Mail.ru
В ДНР украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 11.11.2025 (обновлено: 15:39 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/dnr-2054219625.html
В ДНР украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя
В ДНР украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя - РИА Новости, 11.11.2025
В ДНР украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, застрелившего местного мирного жителя, сообщает Генеральная прокуратура... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:26:00+03:00
2025-11-11T15:39:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054225004_0:37:876:529_1920x0_80_0_0_010e157768d906bff456ea169c3352b8.jpg
https://ria.ru/20251107/vsu-2053434096.html
https://ria.ru/20251015/vsu-2048382446.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054225004_51:0:756:529_1920x0_80_0_0_26df6f887cd235675e83ff4e2c370276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя

В ДНР суд приговорил к 24 годам военного ВСУ, застрелившего мирного жителя

© СоцсетиCтрелок войсковой части А-4941 ВСУ Максим Бензенко
Cтрелок войсковой части А-4941 ВСУ Максим Бензенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Соцсети
Cтрелок войсковой части А-4941 ВСУ Максим Бензенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, застрелившего местного мирного жителя, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего стрелка войсковой части А-4941 вооруженных сил Украины Максима Бензенко… Суд приговорил Бензенко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Украинский генерал Эдуард Москалев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Курской области будут заочно судить военного коменданта ВСУ
7 ноября, 13:37
В суде было установлено, что 14 сентября 2024 года Бензенко, "испытывавший злобу и ненависть к поддерживающему Россию и российских военнослужащих мирному населению" и опасавшийся, что один из жителей населенного пункта Гродовка во время штурма поселка российскими войсками сообщит им о расположении боевых позиций ВСУ, застрелил мужчину из автомата.
Бензенко был признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ).
Владимир Парафило в суде - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Боевика ВСУ осудили пожизненно за изнасилование и убийство
15 октября, 14:02
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала