В ДНР украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, застрелившего местного мирного жителя, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего стрелка войсковой части А-4941 вооруженных сил Украины Максима Бензенко… Суд приговорил Бензенко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 14 сентября 2024 года Бензенко, "испытывавший злобу и ненависть к поддерживающему Россию и российских военнослужащих мирному населению" и опасавшийся, что один из жителей населенного пункта Гродовка во время штурма поселка российскими войсками сообщит им о расположении боевых позиций ВСУ, застрелил мужчину из автомата.
Бензенко был признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ).
