В ДНР украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя

Бензенко был признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ).