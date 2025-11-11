https://ria.ru/20251111/dnr-2054210234.html
В поселке в Горловке мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ
В поселке в Горловке мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ
Украинский беспилотник атаковал поселок в Горловке в ДНР, ранен мирный житель, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. РИА Новости, 11.11.2025
В поселке шахты имени Н. А. Изотова из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал мирный житель