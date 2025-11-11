Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали аргументы генпрокурора по делу Вороновского
13:18 11.11.2025
В Госдуме поддержали аргументы генпрокурора по делу Вороновского
В Госдуме поддержали аргументы генпрокурора по делу Вороновского - РИА Новости, 11.11.2025
В Госдуме поддержали аргументы генпрокурора по делу Вороновского
Депутаты Госдумы единогласно поддержали аргументы генерального прокурора РФ Александра Гуцана, дав согласие на снятие иммунитета и возбуждение уголовного дела
россия, анатолий вороновский, вячеслав володин, александр гуцан, госдума рф
Россия, Анатолий Вороновский, Вячеслав Володин, Александр Гуцан, Госдума РФ
В Госдуме поддержали аргументы генпрокурора по делу Вороновского

Володин: депутаты ГД поддержали аргументы Гуцана по делу Вороновского

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы единогласно поддержали аргументы генерального прокурора РФ Александра Гуцана, дав согласие на снятие иммунитета и возбуждение уголовного дела в отношении депутата ГД Анатолия Вороновского, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела.
"Перед законом все равны. И те аргументы, которые прозвучали сегодня в выступлении генерального прокурора, все депутаты единогласно поддержали, дав согласие о снятии иммунитета и возбуждении уголовного дела в отношении Анатолия Владимировича Вороновского", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Депутата Вороновского заподозрили во взяточничестве
10 ноября, 15:52
 
Россия Анатолий Вороновский Вячеслав Володин Александр Гуцан Госдума РФ
 
 
