В Госдуме поддержали аргументы генпрокурора по делу Вороновского
В Госдуме поддержали аргументы генпрокурора по делу Вороновского - РИА Новости, 11.11.2025
В Госдуме поддержали аргументы генпрокурора по делу Вороновского
Депутаты Госдумы единогласно поддержали аргументы генерального прокурора РФ Александра Гуцана, дав согласие на снятие иммунитета и возбуждение уголовного дела в РИА Новости, 11.11.2025
