Филиппов день 2025: какого числа Куделица, история праздника, приметы

МОСКВА — РИА Новости. В ноябре православные верующие отмечают день памяти апостола Филиппа. В народе церковный праздник называют Филипповым днем или Куделицей. Об истории памятной даты, какого числа будут отмечать Филиппов день в 2025 году и как его празднуют сегодня – в материале РИА Новости.

Филиппов день

В последний день перед началом Рождественского поста православные верующие чтут память одного из двенадцати учеников Христа – апостола Филиппа.

Из года в год сроки зимнего говения не меняются: оно начинается 28 ноября, а заканчивается в рождественский сочельник – 6 января. Соответственно, неизменна и дата праздника: день памяти апостола Филиппа неизменно выпадает на 27 ноября.

Пост, к слову, часто также называют Филипповским. А предшествующий ему праздник еще именуют Заговенье-мясоед (поскольку на стол было принято ставить много мясных блюд) или Куделица. Кудели – это подготовленные для прядения пучки льна. Именно их женщины и заготавливали на Филиппов день.

История

Апостол Филипп был одним из двенадцати учеников Христа и прославился своими чудесами и ученостью. Иисус сам призвал Филиппа последовать за ним.

Исповедуя Благую Весть, апостол посетил множество стран. А одну из них – Эфопию (исторический вариант написания Эфиопии) – сумел полностью обратить из язычества в христианство.

Однажды в Галилее он воскресил ребенка одной вдовы. Мать даже не поверила поначалу в чудо, а затем уверовала в Бога и приняла крещение. Такое же чудо повторилось и в Сирии . А во Фригии Филипп силой своей молитвы убил ехидну, обитавшую в змеином храме.

Когда же Филипп проповедовал в Греции , его замыслили убить здешние книжники. Для этого они вступили в сговор с местным архиереем. Однако затея не удалась – все злоумышленники внезапно ослепли. Правда, многие из книжников после молитв Филиппа исцелились и, раскаявшись, приняли христианство. Что же касается главного заговорщика – архиерея, то его поглотила земля.

Мученическую смерть апостол принял в городе Иераполе (на территории современной Турции ). Парадоксально, но именно так правитель города Анфипат "отблагодарил" его за исцеление своей жены от укуса змеи. Анфипат повелел распять Филиппа на кресте, но – вниз головой. Мол, чужеземец своим чудом надругался над местными языческими божествами.

© РИА Новости Изображение святого апостола Филиппа. Царские врата. XV-XVI вв. Северные письма. © РИА Новости Изображение святого апостола Филиппа. Царские врата. XV-XVI вв. Северные письма.

“Тогда начальник города велел снять одежду со святого Филиппа, думая, что в ней заключаются чары колдовства, но, сняв с него одежду, ничего не нашли. Также поступили и со святым Варфоломеем, и в его одеждах не нашли ничего, — повествует в Житие святого апостола Филиппа епископ, богослов святитель Димитрий Ростовский (Тупта́ло). — Когда же они с тем же намерением приблизились к Мариамне, чтобы снять одежду и обнажить ее девическое тело, внезапно она в глазах их превратилась в огненный пламень, и нечестивцы со страхом отбежали от нее. Святые апостолы осуждены были правителем на распятие. Первым пострадал святой Филипп”.

Однако во время казни вдруг началось сильнейшее землетрясение. Погибли как сам Анфипат, так и все его языческие жрецы. Но все жители города остались целыми и невредимыми – благодаря заступничеству Филиппа.

Благодарные за спасение, они бросились снимать апостола с креста, но было уже поздно. Он умер. Его родная сестра Мариамна оплакала и похоронила его. Вместе с апостолом Варфоломеем, который также был распят на кресте (но не умер, поскольку был вовремя снят), она пошла проповедовать Благую Весть дальше — в Армению

Традиции и обряды

В старину в деревнях и селах этот день неизменно праздновали на "широкую ногу". Пора сбора урожая закончилась, закрома ломятся от всяких припасов, а часть скота уже забита на зиму. Все это крестьяне затем ставили на праздничный стол. Поскольку на следующий день начинался Рождественский пост длиною в 40 дней, народ старался наесться "впрок" накануне.

То же — и с разными домашними делами. Зимнее говение из-за лютых морозов еще называли карачунским. Дороги заметало, деревня на долгие месяцы оставались оторванными друг от друга. Поэтому все, что только можно было, старались успеть сделать до Филиппова дня. Например, запастись мукой, дровами, сеном.

Не забывали в Филиппов день и о разной домашней "нечисти". В частности, о домовом. К печке ставили небольшое угощение – чтобы добрый дух позаботился о скоте, уберег его от болезней и мора. А прежде чем приступить к торжественной трапезе, хозяева выходили во двор, отбивали земной поклон и приглашали домового отужинать с ними.

Оставшуюся после застолья еду накрывали полотенцем и оставляли до следующего дня. Считалось, что она также полагается домовому. По народному поверью, если он останется доволен яствами, то нанесет на поля много снега и тем самым убережет посевы от морозов.

Кроме того, Филиппов день – последний перед постом, когда можно было предаваться всяческим увеселениями и уличным гуляниям.

Женщины в праздник начинали заготавливать кудели из льна, а незамужние девушки – гадать. Они тайком оставляли после вечерней трапезы кусок говядины, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговорив заветные слова, и ложились спать. Так они надеялись увидеть во сне своего суженого.

А еще крестьяне называли наступавший за Филипповым днем декабрь "волчьим месяцем". Мол, хищники именно в эту пору могут напасть на заплутавшего путника. Поэтому в лес и в соседние деревни без нужды старались не ездить. По этой же причине в Рождественский пост никогда не шили мужскую одежду. Суеверные крестьяне считали, что в ней на мужа или сына непременно нападет волк.

В Филиппов день заканчивался и период свадеб. В праздник можно было обвенчаться в последний раз перед постом. Тем же, кто не успел этого сделать, приходилось ждать окончания говения. Ведь православная церковь в период поста таинство венчания не совершает.

После Куделицы менялся и характер молодежных посиделок. Они уже не были столь шумными и веселыми. Порой юношам и девушкам даже запрещалось участвовать в подобного рода увеселениях. Дети, как и взрослые, перестраивались на размеренную тихую жизнь: помогали по дому и вели хозяйство.

Но это не значило, что встречаться и общаться вовсе нельзя. С Филиппова дня молодежь по очереди собиралась у каждого дома. Ни о каких плясках и "поцелуйных" песнях не могло быть и речи. Напевы звучали протяжные и порой заунывные. И непременно – в присутствии взрослых.

В Зауралье, например, посиделки проходили почти исключительно в домах замужних женщин, которые внимательно следили за поведением парней и девушек.

Народные приметы

Сохранилось немало народных примет, связанных с Филипповым днем. Так, если на Куделицу утром появился иней – жди хорошего урожая овса. А если полил дождь, то пшеница уродится.

Начала каркать ворона, значит ударят оттепели. А если вдруг пошел снег или небо затянули серые облака, то май будет ненастным.

Примета Значение Иней утром Хороший урожай овса Теплый день без инея Неурожайный год Пошел дождь Уродится пшеница Весь день на Филиппа идет снег К морозной зиме Небо ночью ясное К похолоданию Туман К оттепели Вороны каркают Жди потепление Птицы спрятались под крыши Жди ненастья

А вот теплая погода и отсутствие инея на Филиппов день не предвещали, по народным поверьям, ничего хорошего: неурожайным будет следующий год.