МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Штрафы за публикации о беспилотных летательных аппаратах начали применять в Дагестане, один из первых административных материалов собрали на жителя Махачкалы за распространение видео с дроном, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов своим указом ввел в республике запрет на публикацию в СМИ и в интернете информации о терактах, ударах беспилотников, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры. Согласно новым правилам, запрещено публиковать в СМИ и интернете фото, видеоматериалы и сообщения о последствиях терактов и диверсий. Кроме того, нельзя распространять сведения о применении на территории Дагестана беспилотных воздушных судов ВСУ, включая данные об их типе, месте запуска, падения или траектории полета и нанесенных ими повреждениях. Ограничения касаются и информации о работе сил ПВО.
"В Дагестане начали штрафовать за публикации о БПЛА… Правоохранительные органы уже начали применять новые нормы на практике. Один из первых административных материалов собран на жителя Махачкалы, распространившего в сети интернет видеозапись с беспилотным летательным аппаратом. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, материал направлен в суд", – говорится в сообщении.
За нарушение статьи 2.1.2 КоАП республики Дагестан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. Эти запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти РФ и на официальную информацию, публикуемую этими органами в СМИ и интернете.
