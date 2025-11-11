https://ria.ru/20251111/chislo-2054195034.html
Число пострадавших в Красногорске увеличилось до трех человек
Количество пострадавших в Красногорске увеличилось до трех человек, сообщается в Telegram-канале минздрава Московской области. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:53:00+03:00
