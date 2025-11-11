Как Николай Черкасов стал главным актером сталинской эпохи

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Его профиль украсил орден полководца XIII века, хотя сам он родился в начале XX столетия. Начинал с комедии, а после создавал образы исторических титанов. История Николая Черкасова — это путь актера, который сумел воплотить на экране целую эпоху русской истории и навсегда остался в памяти поколений.
Мальчик из семьи железнодорожника
После революции, окончив в 1919-м Петроградскую трудовую школу, Николай Черкасов поступил учиться в студию мимистов. В том же году он уже работал статистом в Петроградском театре оперы и балета — той самой легендарной Мариинке. Танцевал в "Лебедином озере" и "Баядерке", а в "Дон Кихоте" даже исполнил главную роль.
Годы поиска и становления
К образованию молодой артист относился серьезно. С 1922 по 1925 год участвовал в экспериментальных пантомимических постановках Театрально-исследовательской лаборатории Института истории искусств. Параллельно учился в Ленинградском институте сценических искусств.
CC BY-SA 2.5 / Dashka / Здание особняка Н. В. Безобразовой, в котором расположен РГИСИРоссийский государственный институт сценических искусств (ранее Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства)
Российский государственный институт сценических искусств (ранее Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства)
Начало карьеры было далеким от серьезных драматических ролей. Николай служил в Ленинградском ТЮЗе, играл в мюзик-холлах обеих столиц, работал в различных студиях и передвижном театре "Комедия".
В кино дебютировал в 1927-м, сыграв парикмахера Шарля в немой картине "Поэт и царь". Следующие роли тоже были небольшими и чаще комическими. Летом 1932-го снялся в роли постового милиционера в первом звуковом фильме "Встречный".
Лишь в 1933 году Черкасов попал в труппу театра имени Пушкина, где прослужил более 30 лет. Здесь его талант раскрылся в полной мере: он сыграл больше 20 ролей в разных спектаклях.
Роль, за которую пришлось бороться
Настоящий прорыв случился в 1934-м, когда Черкасов снялся в комедии "Горячие денечки". Год спустя он сыграл рассеянного ученого Жака Паганеля в "Детях капитана Гранта", а затем — жестокого пирата Билли Бонса в "Острове сокровищ". Оба фильма стали хитами и принесли артисту широкую известность.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколай Черкасов в роли Кольки и Янина Жеймо в фильме Александра Зархи и Иосифа Хейфица "Горячие денечки"
Николай Черкасов в роли Кольки и Янина Жеймо в фильме Александра Зархи и Иосифа Хейфица "Горячие денечки"
Настоящим испытанием стала роль профессора Полежаева в картине "Депутат Балтики" 1936 года. Актер понял: это тот самый случай, который может открыть новые перспективы. "Едва ли не каждый актер рано или поздно встречается в своей жизни с такой ролью, которая способна дать выход его невыявленным возможностям, накопившимся внутренним силам и тем самым открыть перед ним новые перспективы. Я был уверен, что в мои руки попала именно такая роль. Представился наконец случай, которого я так долго ждал", — вспоминал актер.
Николай Черкасов в кинофильме "Депутат Балтики"
Но "случай" пришлось буквально отвоевывать. На роль пробовались многие маститые артисты с именем. В образе 70-летнего профессора 32-летнего Черкасова видели немногие. "Я, кажется, готов был требовать роль через народный суд, если бы только решение подобных вопросов входило в его полномочия", — смеялся он.
Роль досталась Черкасову — и принесла ему звание заслуженного артиста РСФСР в 1937 году.
Князь без портрета
Параллельно Николай Константинович снимался в роли царевича Алексея в исторической ленте Владимира Петрова "Петр Первый". А потом в его жизни случился Сергей Эйзенштейн.
"В своих ранних созданиях Эйзенштейн, несомненно, подавлял индивидуальность актера, и это обстоятельство озадачивало, даже беспокоило меня, когда я получил от него предложение о совместной работе", — вспоминал Черкасов о своих сомнениях в "Записках советского актера". Но режиссер быстро их развеял.
Эйзенштейн снимал фильм о легендарном князе Александре Невском, о котором почти ничего не было известно. Изображений не сохранилось. Образ создавали буквально с нуля: профиль и пластика Черкасова, подлинные доспехи.
Плакат к фильму «Александр Невский»
"Александр Невский" вышел в 1938-м и произвел фурор. Черкасов получил первую Сталинскую премию. А когда началась Великая Отечественная война, образ князя вновь оказался востребован: на возрожденном ордене имени русского полководца поместили изображение Черкасова в характерной "ерихонской шапке" с большой надлобной иконой.
Сам актер старался не акцентировать на этом внимание: "Общаясь с фронтовиками, я все глубже понимал ответственность актера-гражданина, актера-патриота, на долю которого выпало счастье воплотить на экране образ любимого народом героя".
Грозный царь и снова Эйзенштейн
Прорыв в карьере означал новые предложения. Черкасов выбирал роли придирчиво и не позволял себе застрять в одном амплуа. Играл белых генералов и крестьян-ходоков, сторожей и режиссеров, исторических деятелей, а в "Сталинградской битве" 1949 года воплотил на экране образ президента США Рузвельта.
Но было одно исключение: когда Эйзенштейн предложил новое сотрудничество, Черкасов согласился, даже не вникая в детали.
Николай Черкасов, Сергей Эйзенштейн
"Иван Грозный" подарил актеру третью великую историческую работу после полей царевича Алексея и Александра Невского. Первая часть эпопеи была принята благосклонно. Черкасов стал народным артистом СССР в 1947-м и получил еще одну Сталинскую премию I степени.
Мастер и легенда
На рубеже 40-50-х Черкасов продолжал сниматься в историко-биографических картинах. Играл Горького в "Академике Иване Павлове", Попова в "Александре Попове", Стасова в "Мусоргском" и "Римском-Корсакове", Маяковского в фильме "Они знали Маяковского".
Актер Николай Черкасов в роли Маяковского
Крупной работой стала роль Дон Кихота в фильме Григория Козинцева 1957 года. В 1958-м артист был удостоен премии как лучший актер на Международном кинофестивале в Стратфорде за эту роль.
К 60-м Николай Константинович уже пребывал в статусе живой легенды. Актера любили и уважали миллионы зрителей. Четырнадцатого сентября 1966 года Николай Константинович Черкасов скончался, ему было всего 63 года.
Галина Волчек и Николай Черкасов в фильме "Дон Кихот"
Артист оставил богатейшее наследие, создал образы, пережившие время. Его Александр Невский стал эталоном русского полководца. Его Иван Грозный — воплощением сложного характера самодержца. Его Дон Кихот — символом благородства и верности идеалам.
Черкасов доказал: настоящий артист создает не просто роль, а целую эпоху. И эта эпоха продолжает жить на экранах, в памяти зрителей, в истории отечественного кинематографа.