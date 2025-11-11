Как Николай Черкасов стал главным актером сталинской эпохи

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Его профиль украсил орден полководца XIII века, хотя сам он родился в начале XX столетия. Начинал с комедии, а после создавал образы исторических титанов. История Николая Черкасова — это путь актера, который сумел воплотить на экране целую эпоху русской истории и навсегда остался в памяти поколений.

Мальчик из семьи железнодорожника

Двадцать седьмого июля 1903 года в Петербурге, в семье железнодорожного служащего, родился мальчик. Семья жила по меркам Российской империи достаточно благополучно: дети занимались музыкой, регулярно посещали оперу.

После революции, окончив в 1919-м Петроградскую трудовую школу, Николай Черкасов поступил учиться в студию мимистов. В том же году он уже работал статистом в Петроградском театре оперы и балета — той самой легендарной Мариинке. Танцевал в "Лебедином озере" и "Баядерке", а в "Дон Кихоте" даже исполнил главную роль.

Годы поиска и становления

К образованию молодой артист относился серьезно. С 1922 по 1925 год участвовал в экспериментальных пантомимических постановках Театрально-исследовательской лаборатории Института истории искусств. Параллельно учился в Ленинградском институте сценических искусств.

Начало карьеры было далеким от серьезных драматических ролей. Николай служил в Ленинградском ТЮЗе, играл в мюзик-холлах обеих столиц, работал в различных студиях и передвижном театре "Комедия".

В кино дебютировал в 1927-м, сыграв парикмахера Шарля в немой картине "Поэт и царь". Следующие роли тоже были небольшими и чаще комическими. Летом 1932-го снялся в роли постового милиционера в первом звуковом фильме "Встречный".

Лишь в 1933 году Черкасов попал в труппу театра имени Пушкина, где прослужил более 30 лет. Здесь его талант раскрылся в полной мере: он сыграл больше 20 ролей в разных спектаклях.

Роль, за которую пришлось бороться

Настоящий прорыв случился в 1934-м, когда Черкасов снялся в комедии "Горячие денечки". Год спустя он сыграл рассеянного ученого Жака Паганеля в "Детях капитана Гранта", а затем — жестокого пирата Билли Бонса в "Острове сокровищ". Оба фильма стали хитами и принесли артисту широкую известность.

"Едва ли не каждый актер рано или поздно встречается в своей жизни с такой ролью, которая способна дать выход его невыявленным возможностям, накопившимся внутренним силам и тем самым открыть перед ним новые перспективы. Я был уверен, что в мои руки попала именно такая роль. Представился наконец случай, которого я так долго ждал", — вспоминал актер.

"Я, кажется, готов был требовать роль через народный суд, если бы только решение подобных вопросов входило в его полномочия", — смеялся он.

Роль досталась Черкасову — и принесла ему звание заслуженного артиста РСФСР в 1937 году.

Князь без портрета

Параллельно Николай Константинович снимался в роли царевича Алексея в исторической ленте Владимира Петрова "Петр Первый". А потом в его жизни случился Сергей Эйзенштейн.

"В своих ранних созданиях Эйзенштейн, несомненно, подавлял индивидуальность актера, и это обстоятельство озадачивало, даже беспокоило меня, когда я получил от него предложение о совместной работе", — вспоминал Черкасов о своих сомнениях в "Записках советского актера". Но режиссер быстро их развеял.

Эйзенштейн снимал фильм о легендарном князе Александре Невском, о котором почти ничего не было известно. Изображений не сохранилось. Образ создавали буквально с нуля: профиль и пластика Черкасова, подлинные доспехи.

"Александр Невский" вышел в 1938-м и произвел фурор. Черкасов получил первую Сталинскую премию. А когда началась Великая Отечественная война, образ князя вновь оказался востребован: на возрожденном ордене имени русского полководца поместили изображение Черкасова в характерной "ерихонской шапке" с большой надлобной иконой.

Сам актер старался не акцентировать на этом внимание: "Общаясь с фронтовиками, я все глубже понимал ответственность актера-гражданина, актера-патриота, на долю которого выпало счастье воплотить на экране образ любимого народом героя".

Грозный царь и снова Эйзенштейн

Прорыв в карьере означал новые предложения. Черкасов выбирал роли придирчиво и не позволял себе застрять в одном амплуа. Играл белых генералов и крестьян-ходоков, сторожей и режиссеров, исторических деятелей, а в "Сталинградской битве" 1949 года воплотил на экране образ президента США Рузвельта.

Но было одно исключение: когда Эйзенштейн предложил новое сотрудничество, Черкасов согласился, даже не вникая в детали.

"Иван Грозный" подарил актеру третью великую историческую работу после полей царевича Алексея и Александра Невского. Первая часть эпопеи была принята благосклонно. Черкасов стал народным артистом СССР в 1947-м и получил еще одну Сталинскую премию I степени.

Мастер и легенда

На рубеже 40-50-х Черкасов продолжал сниматься в историко-биографических картинах. Играл Горького в "Академике Иване Павлове", Попова в "Александре Попове", Стасова в "Мусоргском" и "Римском-Корсакове", Маяковского в фильме "Они знали Маяковского".

Крупной работой стала роль Дон Кихота в фильме Григория Козинцева 1957 года. В 1958-м артист был удостоен премии как лучший актер на Международном кинофестивале в Стратфорде за эту роль.

Четырнадцатого сентября 1966 года Николай Константинович Черкасов скончался, ему было всего 63 года.

Артист оставил богатейшее наследие, создал образы, пережившие время. Его Александр Невский стал эталоном русского полководца. Его Иван Грозный — воплощением сложного характера самодержца. Его Дон Кихот — символом благородства и верности идеалам.