В Бразилии подросток случайно застрелил брата-футболиста, сообщили СМИ
Футбол
 
18:36 11.11.2025
В Бразилии подросток случайно застрелил брата-футболиста, сообщили СМИ
В Бразилии подросток случайно застрелил брата-футболиста, сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
В Бразилии подросток случайно застрелил брата-футболиста, сообщили СМИ
Футболист бразильского клуба "Арагояния" Вандерсон Брандао ди Соуза погиб в возрасте 18 лет после того, как, предположительно, был случайно застрелен своим... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
спорт, бразилия
Футбол, Спорт, Бразилия
В Бразилии подросток случайно застрелил брата-футболиста, сообщили СМИ

Globo: в Бразилии подросток случайно застрелил 18-летнего брата-футболиста

© Фото : @aragoianiafcoficialФутболист бразильского клуба "Арагояния" Вандерсон Брандао ди Соуза
Футболист бразильского клуба Арагояния Вандерсон Брандао ди Соуза - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : @aragoianiafcoficial
Футболист бразильского клуба "Арагояния" Вандерсон Брандао ди Соуза . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Футболист бразильского клуба "Арагояния" Вандерсон Брандао ди Соуза погиб в возрасте 18 лет после того, как, предположительно, был случайно застрелен своим 16-летним братом, сообщает Globo.
Клуб сообщил о смерти футболиста на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) в понедельник. По информации источника, ссылающегося на правоохранительные органы Арагоянии (штат Гояс), инцидент произошел в воскресенье. Согласно версии полиции, подросток чистил ружье, когда произошел непроизвольный выстрел. Пуля попала спортсмену в голову, и он скончался на месте, в своем доме.
Стадион Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
По делу об убийстве болельщика "Интера" арестовали шесть человек
11 апреля, 22:07
Отмечается, что расследование обстоятельств происшествия продолжается. Правоохранительные органы назначили экспертизу, чтобы установить происхождение оружия и наличие разрешения на его хранение. Как сообщил директор клуба, семья футболиста находится в тяжелом состоянии, а брат переживает сильный шок. В память о погибшем мэрия города приостановила спортивные мероприятия.
Футболист выступал на позиции левого защитника за основной состав клуба "Арагояния", представляющего город на региональных турнирах. Руководство команды отметило, что он всегда был "спокойным и скромным юношей".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
