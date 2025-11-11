https://ria.ru/20251111/braziliya-2054303813.html
В Бразилии подросток случайно застрелил брата-футболиста, сообщили СМИ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Футболист бразильского клуба "Арагояния" Вандерсон Брандао ди Соуза погиб в возрасте 18 лет после того, как, предположительно, был случайно застрелен своим 16-летним братом, сообщает Globo
.
Клуб сообщил о смерти футболиста на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) в понедельник. По информации источника, ссылающегося на правоохранительные органы Арагоянии (штат Гояс), инцидент произошел в воскресенье. Согласно версии полиции, подросток чистил ружье, когда произошел непроизвольный выстрел. Пуля попала спортсмену в голову, и он скончался на месте, в своем доме.
Отмечается, что расследование обстоятельств происшествия продолжается. Правоохранительные органы назначили экспертизу, чтобы установить происхождение оружия и наличие разрешения на его хранение. Как сообщил директор клуба, семья футболиста находится в тяжелом состоянии, а брат переживает сильный шок. В память о погибшем мэрия города приостановила спортивные мероприятия.
Футболист выступал на позиции левого защитника за основной состав клуба "Арагояния", представляющего город на региональных турнирах. Руководство команды отметило, что он всегда был "спокойным и скромным юношей".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.