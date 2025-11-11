В Болгарии ожидают отсрочку санкций против "Лукойла"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев, заявил заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров.

"Он должен уметь снять телефонную трубку и позвонить каждому из них. Специальный управляющий не должен столько разбираться в торговле топливом, сколько уметь вести переговоры и заключать сделки", - добавил он.