11.11.2025
04:55 11.11.2025
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС - РИА Новости, 11.11.2025
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС
Реальных преимуществ членства в ЕС для Болгарии уже нет, обещания справедливости и верховенства закона не были выполнены, заявил в интервью РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.11.2025
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС

Депутат Михайлов: Болгария не имеет реальных преимуществ от членства в ЕС

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Реальных преимуществ членства в ЕС для Болгарии уже нет, обещания справедливости и верховенства закона не были выполнены, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Когда мы вступили в ЕС, я был полон надежд. Я верил (в обещаниях – ред.) в справедливость и верховенство закона. До прихода в политику я руководил крупным бизнесом, который был разрушен. Я представил в ЕС доказательства серьезных нарушений прав человека, частной собственности и безопасности. Я выступал с заявлениями по всему ЕС и в ООН, но ничего не произошло. Сейчас я не вижу реальных преимуществ (для Болгарии – ред.) от членства в ЕС. Единственным ожидаемым преимуществом было правосудие и честные правила, но сегодня то, что я вижу, является катастрофой для моей страны", - сказал он.
Михайлов считает, что Европейская комиссия поддерживает мафиозные правительства и постепенно разрушает управление странами, препятствуя параллельно развитию бизнеса восточноевропейских стран.
"Интересы Европейской комиссии и западного бизнеса тесно связаны - Еврокомиссия и Европарламент выступают в качестве их инструментов", - подчеркнул депутат.
Болгария является членом ЕС с 2007 года и НАТО с 2004 года. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России. Ранее Михайлов заявил РИА Новости, что Болгария потеряла от 15 до 20 миллиардов евро из-за санкций Евросоюза против России.
