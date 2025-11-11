https://ria.ru/20251111/bolgarija-2054073517.html
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС
Реальных преимуществ членства в ЕС для Болгарии уже нет, обещания справедливости и верховенства закона не были выполнены, заявил в интервью РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T04:55:00+03:00
2025-11-11T04:55:00+03:00
2025-11-11T04:55:00+03:00
в мире
болгария
россия
евросоюз
оон
еврокомиссия
болгария
россия
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС
Депутат Михайлов: Болгария не имеет реальных преимуществ от членства в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Реальных преимуществ членства в ЕС для Болгарии уже нет, обещания справедливости и верховенства закона не были выполнены, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Когда мы вступили в ЕС
, я был полон надежд. Я верил (в обещаниях – ред.) в справедливость и верховенство закона. До прихода в политику я руководил крупным бизнесом, который был разрушен. Я представил в ЕС доказательства серьезных нарушений прав человека, частной собственности и безопасности. Я выступал с заявлениями по всему ЕС и в ООН
, но ничего не произошло. Сейчас я не вижу реальных преимуществ (для Болгарии
– ред.) от членства в ЕС. Единственным ожидаемым преимуществом было правосудие и честные правила, но сегодня то, что я вижу, является катастрофой для моей страны", - сказал он.
Михайлов считает, что Европейская комиссия поддерживает мафиозные правительства и постепенно разрушает управление странами, препятствуя параллельно развитию бизнеса восточноевропейских стран.
"Интересы Европейской комиссии и западного бизнеса тесно связаны - Еврокомиссия
и Европарламент
выступают в качестве их инструментов", - подчеркнул депутат.
Болгария является членом ЕС с 2007 года и НАТО
с 2004 года. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России
. Ранее Михайлов заявил РИА Новости, что Болгария потеряла от 15 до 20 миллиардов евро из-за санкций Евросоюза против России.