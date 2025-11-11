В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Реальных преимуществ членства в ЕС для Болгарии уже нет, обещания справедливости и верховенства закона не были выполнены, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.