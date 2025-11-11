Рейтинг@Mail.ru
Лидер партии "Величие" рассказал об отношении болгар к России - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/bolgarija-2054061628.html
Лидер партии "Величие" рассказал об отношении болгар к России
Лидер партии "Величие" рассказал об отношении болгар к России - РИА Новости, 11.11.2025
Лидер партии "Величие" рассказал об отношении болгар к России
Около 50% населения Болгарии придерживаются пророссийских настроений, и в настоящее время эта доля растет, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T01:51:00+03:00
2025-11-11T01:51:00+03:00
в мире
россия
болгария
северная македония
евросоюз
болгарская социалистическая партия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937080698_0:273:3074:2002_1920x0_80_0_0_08b4eaf5b6c9cfd1aeee6c092b8b0bcb.jpg
https://ria.ru/20251110/bolgarija-2053853621.html
https://ria.ru/20250802/posol-2032963490.html
россия
болгария
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937080698_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c965405db9c2f2ef6cba1671f1fe79f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, болгария, северная македония, евросоюз, болгарская социалистическая партия, единая россия
В мире, Россия, Болгария, Северная Македония, Евросоюз, Болгарская социалистическая партия, Единая Россия
Лидер партии "Величие" рассказал об отношении болгар к России

Лидер партии "Величие" Михайлов: пророссийские настроения в Болгарии растут

© iStock.com / Media Trading LtdВид на национальный дворец культуры в центре Софии
Вид на национальный дворец культуры в центре Софии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© iStock.com / Media Trading Ltd
Вид на национальный дворец культуры в центре Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 50% населения Болгарии придерживаются пророссийских настроений, и в настоящее время эта доля растет, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Отношения между Болгарией и Россией всегда были очень хорошими. Однако люди по-разному оценивают ситуацию. Около 20% не любят Россию - исторически сложилось так, что они считают, что Россия передала Македонию Сербии, в то время как они считают Македонию болгарской территорией. Другая группа не любит Россию, потому что она ассоциируется у них с коммунизмом и СССР. Около 30% населения придерживаются нейтральных взглядов, а около 50% - пророссийских", - сказал он.
Здание парламента Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
Вчера, 03:42
Михайлов считает, что пророссийские настроения в настоящее время растут в стране из-за поддержки Европейской комиссией нынешнего правительства Болгарии.
"Когда Болгария вступала в ЕС, 95% населения поддерживало это. Сейчас же это поддерживает только около 30% населения. Это снижение связано с предполагаемой поддержкой ЕС мафии, правящей Болгарией. В результате многие болгары мечтают о том, чтобы (президент РФ Владимир) Путин "освободил" Болгарию от этой мафии, потому что они чувствуют, что не в состоянии сделать это сами. Когда Европа признает этих лидеров (Болгарии - ред.) легитимными, болгары чувствуют, что не могут противостоять всей Европе. Вот почему симпатии к России в настоящее время растут", - подчеркнул депутат.
По мнению собеседника агентства, продолжение этой тенденции будет зависеть от решения России поддержать нынешнее правительство или способствовать переменам в стране, заняв публичную позицию.
"Болгарская коммунистическая партия, ныне называемая Болгарской социалистической партией, является абсолютным предателем по отношению к России и Китаю. Но Москва по-прежнему рассматривает их как партнеров. "Единая Россия" поддерживает отношения с этой партией. Это плохой сигнал для болгарского населения. Что также является плохим сигналом, так это связь с болгарской партии "Вазраздане", которая на 100% сотрудничает с мафией. Они позиционируют себя как пророссийская партия. Но это одна из партий, которая стоит с общим рядом (правительством - ред.)", - уточнил своё мнение Михайлов.
Болгария является членом ЕС и НАТО. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России.
София, Болгария - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине
2 августа, 10:00
 
В миреРоссияБолгарияСеверная МакедонияЕвросоюзБолгарская социалистическая партияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала