В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком
В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком
2025-11-11T15:23:00+03:00
2025-11-11T15:23:00+03:00
2025-11-11T15:35:00+03:00
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Благовещенске, где пострадали четыре человека, в том числе женщина с маленьким ребёнком, сообщает СУ СК Амурской области.
ДТП произошло днем во вторник на улице Песчаной. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением, что привело к лобовому столкновению.
"Травмы получили ехавшие в автобусе женщина и малолетний ребенок, а также водитель и пассажир грузовика. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура города также проводит проверку исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения и о безопасности дорожного движения.