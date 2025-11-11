Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком
15:23 11.11.2025 (обновлено: 15:35 11.11.2025)
В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Благовещенске, где пострадали четыре человека, в том числе женщина с маленьким ребёнком
происшествия
благовещенск
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
благовещенск
амурская область
2025
происшествия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Благовещенске, где пострадали четыре человека, в том числе женщина с маленьким ребёнком, сообщает СУ СК Амурской области.
ДТП произошло днем во вторник на улице Песчаной. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением, что привело к лобовому столкновению.
"Травмы получили ехавшие в автобусе женщина и малолетний ребенок, а также водитель и пассажир грузовика. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура города также проводит проверку исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения и о безопасности дорожного движения.
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
