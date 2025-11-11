ДТП с автобусом и грузовиком в Благовещенске

ДТП с автобусом и грузовиком в Благовещенске

В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Благовещенске, где пострадали четыре человека, в том числе женщина с маленьким ребёнком, сообщает СУ СК Амурской области.

ДТП произошло днем во вторник на улице Песчаной. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением, что привело к лобовому столкновению.

"Травмы получили ехавшие в автобусе женщина и малолетний ребенок, а также водитель и пассажир грузовика. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.