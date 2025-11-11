"Сделано в России": как креативный бизнес выходит на международную арену

Креативные индустрии в России динамично развиваются, в том числе как сектор несырьевого экспорта. Участники рынка создают качественные и востребованные за рубежом продукты, а роль координатора и помощника в выстраивании деловых отношений с иностранными партнерами берет на себя государство. Для этого был запущен национальный проект "Международная кооперация и экспорт" . Его цель – нарастить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров и продукции АПК, а также создать зарубежную инфраструктуру поддержки экспорта. Подробнее о том, как производители уникальной российской продукции выходят на международные рынки и какую роль в этом играет программа "Сделано в России", расскажем в материале РИА Новости.

Спрос растет

Российские креативные индустрии – это и национальный код, и товар, пользующийся спросом за рубежом. В их числе самобытные художественные промыслы, дизайнерская одежда, решения для городской среды и многое другое.

"Важно, что в условиях продолжающихся санкционных ограничений в отношении нашей страны спрос на продукцию, сделанную в России, сохраняется", – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в октябре этого года.

По его словам, сейчас идет переориентация на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, укрепляется взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки. По данным премьера, за четыре года экспорт по этим направлениям вырос почти вдвое – с 44% в 2021 до 85% в 2024 году.

Надежность, уникальность, качество

Одним из инструментов нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" стала программа "Сделано в России", разработанная Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Чтобы присоединиться к ней, производители проходят бесплатную сертификацию. Участники "Сделано в России" получают маркетинговое продвижение, возможность принимать участие в международных выставках, ярмарках, фестивалях и бизнес-миссиях, приоритетное размещение в национальных магазинах и маркетплейсах за рубежом. Еще у предпринимателей появляется возможность наносить на товары логотип программы – "птицу" в цветах российского триколора. Это знак качества, который открывает бизнесу новые двери и новые рынки, а покупателям гарантирует надежность производителя.

На сегодняшний день сертификат "Сделано в России" получили уже более 24 тысяч отечественных товаров. К слову, сертификат можно получить не только на товары, но и на услуги. При этом компании присваивается ключевой критерий в оценке продукции: экологичность, органическое происхождение, надежность, уникальность или качество.

Подмосковный промысел едет в Китай

Среди участников программы "Сделано в России" – Хотьковская фабрика резных художественных изделий в Подмосковье. Здесь создают эксклюзивные изделия из бивня мамонта: от ювелирных украшений и сувениров до скульптурных композиций и других предметов декора. Мастера сочетают древние техники резьбы с современным дизайном, сохраняя традиции русского косторезного искусства.

"Мы считаем маркировку нашей продукции брендом "Сделано в России" очень органичным шагом. Компания ориентирована на экспорт, мы верим, что наша продукция, созданная по уникальным технологиям из российского сырья, будет востребована на любом рынке. Мы надеемся на поддержку государства, ведь мы сохраняем и распространяем наш культурный код", — отметил в беседе с РИА Новости гендиректор фабрики Виталий Хрулев.

По его словам, сотрудничество с РЭЦ сыграло важную роль в выходе предприятия на международный рынок. Сейчас его главный зарубежный партнер – Китай.

"Сначала мы думали делать для Китая специальную продукцию, традиционную для этой страны, но потом, участвуя в ярмарках и выставках, увидели, что спрос на наши изделия народно-художественных промыслов ничуть не меньше, поэтому теперь делаем ставку на них. Хотя и китайская коллекция у нас есть и тоже хорошо идет", – отметил собеседник агентства.

Компания планирует расширить свое присутствие на азиатских рынках. Для этого она активно использует возможности платформы "Мой экспорт", которая создана Российским экспортным центром по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

В частности, это бесплатное обучение экспортеров, финансовая и юридическая поддержка, участие в выставках за рубежом, а также консультации по выходу на новые рынки.

Оперативная помощь

Волгоградская компания "Сад радости" производит декоративные элементы для парков и садов: световые проволочные украшения, скульптуры из полимерного мрамора и инновационные изделия из композита. Высокотехнологичная продукция с маркировкой "Сделано в России" (с критерием "уникальность") пользуется спросом и в России, и за рубежом.

По словам генерального директора Ольги Ермаченко, с помощью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) удалось наладить связи с зарубежными партнерами. И это особенно важно для представителей МСП. Например, компании оплатили стенд на строительной выставке в Армении, а для предстоящей выставки в Дубае в ноябре предоставляют брендированный стенд и переводчика.

"Это реально помогает. Когда ты начинаешь экспортировать, сталкиваешься с кучей проблем. К примеру, сейчас у нас дубайский заказчик – ЦПЭ дал нам юриста для проверки договора. В 2022 году были проблемы с логистикой – ЦПЭ вновь нам помог, причем оперативно. Региональные центры поддержки экспорта реагируют на запросы очень быстро. Они же предлагают участие в бизнес-миссиях", – подчеркнула Ермаченко.

"Сад радости" поставляет свою продукцию в страны MENA(Ближний Восток и Северная Африка – прим. ред.), включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Двери на Восток

Дизайнер из Тюмени Светлана Мариненко создает эксклюзивные свадебные платья под брендом Lana Marinenko. Она тоже сотрудничает с региональным ЦПЭ, который профинансировал продвижение и обучил сотрудников работе на международном рынке.