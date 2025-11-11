https://ria.ru/20251111/bespilotniki-2054318915.html
Над Оренбургской и Белгородской областями сбили десять дронов ВСУ
Над Оренбургской и Белгородской областями сбили десять дронов ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Над Оренбургской и Белгородской областями сбили десять дронов ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили во вторник 10 украинских беспилотников над Оренбургской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:34:00+03:00
2025-11-11T19:34:00+03:00
2025-11-11T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
оренбургская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054170044.html
белгородская область
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, оренбургская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Оренбургская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Оренбургской и Белгородской областями сбили десять дронов ВСУ
МО РФ: над Оренбургской и Белгородской областями сбили 10 дронов ВСУ