Белоруссия внимательно отслеживает движение российских грузов в Калининград

МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Минск внимательно отслеживает движение через свою территорию российских грузов в Калининград и угрозы по данному вопросу со стороны Литвы, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Угрозы в отношении данной темы все слышали, Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут", - добавила она.