Белоруссия внимательно отслеживает движение российских грузов в Калининград
16:34 11.11.2025 (обновлено: 17:04 11.11.2025)
Белоруссия внимательно отслеживает движение российских грузов в Калининград
Минск внимательно отслеживает движение через свою территорию российских грузов в Калининград и угрозы по данному вопросу со стороны Литвы, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:34:00+03:00
2025-11-11T17:04:00+03:00
Белоруссия внимательно отслеживает движение российских грузов в Калининград

МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Минск внимательно отслеживает движение через свою территорию российских грузов в Калининград и угрозы по данному вопросу со стороны Литвы, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
"И кроме того, что касается России в разрезе данного вопроса (закрытие Литвой автодорожных КПП на границе с Белоруссией – ред.), хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем", - заявила Эйсмонт.
"Угрозы в отношении данной темы все слышали, Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут", - добавила она.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На спецстоянках в Белоруссии разместили 800 литовских грузовиков
