На спецстоянках в Белоруссии разместили 800 литовских грузовиков

МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Уже 800 литовских грузовиков размещено на специальных стоянках в Белоруссии, эти большегрузы застряли в республике после закрытия границы со стороны Литвы, сообщает белорусский государственный таможенный комитет.
В понедельник МИД Белоруссии сообщил, что застрявшие в стране свыше 1,1 тысячи литовских грузовиков будут перемещены на специально оборудованные стоянки.
"На площадках размещено уже 800 литовских грузовиков: (пункт пропуска) "Берестовица" - 350; (пункт пропуска) "Бенякони" - 160; (пункт пропуска) "Котловка" - 220; (пункт пропуска) "Каменный Лог" - 70", - сообщила белорусская таможня.
Отмечается, что решение о размещении грузовиков на специально оборудованных стоянках вблизи пунктов пропуска принято белорусской стороной в целях обеспечения безопасности на подъездных к границе дорогах и сохранности данных транспортных средств. "Водители, выполнившие официальные письменные требования таможенных органов по перемещению транспортных средств в специально установленные места, могут покинуть территорию Беларуси", - говорится в сообщении.
Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
В Белоруссии рассказали, почему Литва решила закрыть границу
9 ноября, 21:49