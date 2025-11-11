На спецстоянках в Белоруссии разместили 800 литовских грузовиков

МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Уже 800 литовских грузовиков размещено на специальных стоянках в Белоруссии, эти большегрузы застряли в республике после закрытия границы со стороны Литвы, сообщает белорусский государственный таможенный комитет.

В понедельник МИД Белоруссии сообщил, что застрявшие в стране свыше 1,1 тысячи литовских грузовиков будут перемещены на специально оборудованные стоянки.

"На площадках размещено уже 800 литовских грузовиков: (пункт пропуска) "Берестовица" - 350; (пункт пропуска) "Бенякони" - 160; (пункт пропуска) "Котловка" - 220; (пункт пропуска) "Каменный Лог" - 70", - сообщила белорусская таможня.

Отмечается, что решение о размещении грузовиков на специально оборудованных стоянках вблизи пунктов пропуска принято белорусской стороной в целях обеспечения безопасности на подъездных к границе дорогах и сохранности данных транспортных средств. "Водители, выполнившие официальные письменные требования таможенных органов по перемещению транспортных средств в специально установленные места, могут покинуть территорию Беларуси", - говорится в сообщении.