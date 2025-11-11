В Сербии почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны

БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Память российских солдат и офицеров Первой мировой войны во вторник в Белграде почтили послы РФ Александр Боцан-Харченко, Белоруссии Сергей Малиновский и представители правительства Сербии в День перемирия в Первой мировой войне, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в начале церемонии на Новом кладбище Белграда настоятель подворья РПЦ протоиерей Виталий Тарасов отслужил православную панихиду. Прозвучали российский и сербский гимны, был построен почетный караул сербской армии.

Венки и цветы к мемориалу возложили делегации правительства Сербии во главе с министром строительства, транспорта и инфраструктуры Александрой Софрониевич, послы РФ и Белоруссии, представители армии Сербии, патриотических и ветеранских объединений, организаций российско-сербской дружбы и российских соотечественников в Сербии.

"Русский некрополь" в Белграде открыли после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал располагается в сербской столице на территории Нового кладбища, где находятся несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысяч русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.