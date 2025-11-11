Рейтинг@Mail.ru
В Сербии почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/belgrad-2054322773.html
В Сербии почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны
В Сербии почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны - РИА Новости, 11.11.2025
В Сербии почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны
Память российских солдат и офицеров Первой мировой войны во вторник в Белграде почтили послы РФ Александр Боцан-Харченко, Белоруссии Сергей Малиновский и... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:44:00+03:00
2025-11-11T19:44:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
россия
томислав николич
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054321850_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_3979d4d0bd08cfb35266dd2fd6ca2911.jpg
https://ria.ru/20251020/serbiya-2049426579.html
https://ria.ru/20250521/festival-2018248560.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054321850_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_9bd36df3d94839a971708c4b6b621048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, томислав николич, русская православная церковь
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Томислав Николич, Русская православная церковь
В Сербии почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны

В Белграде почтили память русских воинов, погибших во время Первой мировой войны

© Фото : Посольство России в Сербии/TelegramВ Белграде почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны
В Белграде почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Посольство России в Сербии/Telegram
В Белграде почтили память российских солдат и офицеров Первой мировой войны
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Память российских солдат и офицеров Первой мировой войны во вторник в Белграде почтили послы РФ Александр Боцан-Харченко, Белоруссии Сергей Малиновский и представители правительства Сербии в День перемирия в Первой мировой войне, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в начале церемонии на Новом кладбище Белграда настоятель подворья РПЦ протоиерей Виталий Тарасов отслужил православную панихиду. Прозвучали российский и сербский гимны, был построен почетный караул сербской армии.
Венки у мемориала советским и югославским воинам Освободителям Белграда - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Сербии заявили, что не забудут погибших советских воинов-освободителей
20 октября, 17:09
Венки и цветы к мемориалу возложили делегации правительства Сербии во главе с министром строительства, транспорта и инфраструктуры Александрой Софрониевич, послы РФ и Белоруссии, представители армии Сербии, патриотических и ветеранских объединений, организаций российско-сербской дружбы и российских соотечественников в Сербии.
"Русский некрополь" в Белграде открыли после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал располагается в сербской столице на территории Нового кладбища, где находятся несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысяч русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.
По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов-защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде тогдашний президент Сербии Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Республике Сербской завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
21 мая, 13:59
 
В миреСербияБелград (город)РоссияТомислав НиколичРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала