Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Казанский УНИКС одержал разгромную победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая во вторник в Казани, закончилась со счетом 99:67 (35:16, 18:17, 26:20, 20:14). Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 30 очков. Дебютировавший за казанский клуб 36-летний Алексей Швед оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач. В самарской команде 13 очков набрал Артем Чеваренков.
Швед подписал контракт с УНИКСом 4 ноября. Соглашение с защитником рассчитано на два месяца. Последним клубом россиянина был петербургский "Зенит", который он покинул в августе по завершении срока действия контракта.
УНИКС с восемью победами в девяти матчах идет на втором месте в таблице, которую замыкает проигравшая все игры "Самара".
В следующем матче УНИКС 15 ноября примет московский ЦСКА, а "Самара" 22 ноября дома сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань".
