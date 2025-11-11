Рейтинг@Mail.ru
Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС
Баскетбол
 
21:10 11.11.2025 (обновлено: 21:18 11.11.2025)
Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС
Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС
Казанский УНИКС одержал разгромную победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
баскетбол
спорт
казань
алексей швед
уникс
самара
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
казань
спорт, казань, алексей швед, уникс, самара, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Казань, Алексей Швед, УНИКС, Самара, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС

Швед сделал дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС в Единой лиге ВТБ

© Фото : Пресс-служба УНИКСаБаскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Пресс-служба УНИКСа
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Казанский УНИКС одержал разгромную победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая во вторник в Казани, закончилась со счетом 99:67 (35:16, 18:17, 26:20, 20:14). Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 30 очков. Дебютировавший за казанский клуб 36-летний Алексей Швед оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач. В самарской команде 13 очков набрал Артем Чеваренков.
Швед подписал контракт с УНИКСом 4 ноября. Соглашение с защитником рассчитано на два месяца. Последним клубом россиянина был петербургский "Зенит", который он покинул в августе по завершении срока действия контракта.
УНИКС с восемью победами в девяти матчах идет на втором месте в таблице, которую замыкает проигравшая все игры "Самара".
В следующем матче УНИКС 15 ноября примет московский ЦСКА, а "Самара" 22 ноября дома сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань".
Андрей Зубков - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
9 ноября, 18:07
 
Баскетбол
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
