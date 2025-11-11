Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит заявление банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/bankrotstvo-2054061013.html
Суд рассмотрит заявление банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова
Суд рассмотрит заявление банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова - РИА Новости, 11.11.2025
Суд рассмотрит заявление банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова
Арбитражный суд Москвы во вторник проверит обоснованность заявления банка ПСБ, требующего признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T01:41:00+03:00
2025-11-11T01:41:00+03:00
происшествия
москва
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
лефортово
московский городской суд
оборонстрой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006922735_0:179:1798:1190_1920x0_80_0_0_ff485bda9278035c8e80c5b4f159284d.jpg
https://ria.ru/20251111/sud-2054058614.html
https://ria.ru/20251106/sud-2053187372.html
https://ria.ru/20251031/dolgi-2051986509.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006922735_0:0:1788:1341_1920x0_80_0_0_168fc89645a51ab77270a0b61b5b1356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, лефортово, московский городской суд, оборонстрой
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Лефортово, Московский городской суд, ОборонСтрой
Суд рассмотрит заявление банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова

Суд рассмотрит заявление банка ПСБ о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник проверит обоснованность заявления банка ПСБ, требующего признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.
На предыдущем заседании в октябре банк увеличил сумму своих требований к должнику на семь миллионов рублей - почти до 228 миллионов рублей. Как пояснил тогда представитель банка, были пересчитаны в сторону увеличения в соответствии с условиями кредитного договора проценты с даты подачи заявления о банкротстве в июне до даты заседания.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Суд начнет рассматривать дело экс-замглавы Минобороны Попова
01:13
Адвокат Денис Балуев, представляющий интересы Иванова в других процессах, не смог принять участие в том заседании из-за отсутствия у него доверенности от экс-чиновника. Он молча присутствовал в зале суда среди слушателей.
Как сообщил ведущий дело судья Рамиль Мухамедзанов, от Иванова, находящегося в СИЗО "Лефортово", пришло заявление с просьбой отложить заседание, поскольку он не может выдать доверенность своему представителю ввиду недопуска к нему нотариуса. Суд ходатайство удовлетворил.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
6 ноября, 14:09
Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Коммунальщики предприняли пятую попытку взыскать долги с Тимура Иванова
31 октября, 02:02
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинЛефортовоМосковский городской судОборонСтрой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала