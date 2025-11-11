Суд рассмотрит заявление банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова

На предыдущем заседании в октябре банк увеличил сумму своих требований к должнику на семь миллионов рублей - почти до 228 миллионов рублей. Как пояснил тогда представитель банка, были пересчитаны в сторону увеличения в соответствии с условиями кредитного договора проценты с даты подачи заявления о банкротстве в июне до даты заседания.