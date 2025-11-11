https://ria.ru/20251111/baffett-2054077566.html
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway - РИА Новости, 11.11.2025
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway
Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам в должности главы инвестиционной компании... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T06:02:00+03:00
2025-11-11T06:02:00+03:00
2025-11-11T06:02:00+03:00
в мире
berkshire hathaway
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979743809_0:156:2967:1825_1920x0_80_0_0_8aee30a3c99efbb1b444ca83db439660.jpg
https://ria.ru/20250504/baffett-2014891138.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982396758.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979743809_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb8ee613724d2572673ad532365e0698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, berkshire hathaway, великобритания
В мире, Berkshire Hathaway, Великобритания
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway
Баффетт написал акционерам последнее письмо в должности главы Berkshire Hathaway
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам в должности главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway.
В мае Баффетт заявил о своих планах покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway
к концу 2025 года. На место гендиректора Berkshire Hathaway Баффетт порекомендовал вице-председателя Berkshire Hathaway Грега Абеля.
"Я больше не буду писать годовой отчёт Berkshire или без конца говорить на годовом собрании акционеров... Как сказали бы британцы, я "замолкаю", - говорится в письме, которое обнародовала компания.
Предприниматель напомнил, что в конце года компанию возглавит Абель, которому пожелал долгих лет работы.
В завершение письма миллиардер дал несколько советов акционерам, например, не корить себя за прошлые ошибки и двигаться дальше.
"Величие не достигается накоплением огромных денег, огромной известности или огромной власти в правительстве. Когда вы помогаете кому-то любым из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта бесплатна, но также и бесценна", - добавил бизнесмен.