В Азербайджане сообщили о погибших при крушении турецкого самолета - РИА Новости, 11.11.2025
16:35 11.11.2025
В Азербайджане сообщили о погибших при крушении турецкого самолета
Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил о погибших военнослужащих в результате крушения самолета турецких ВВС на грузинско-азербайджанской границе
В Азербайджане сообщили о погибших при крушении турецкого самолета

БАКУ, 11 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил о погибших военнослужащих в результате крушения самолета турецких ВВС на грузинско-азербайджанской границе и выразил соболезнования своему турецкому коллеге Яшару Гюлеру.
"Глубоко опечален известием о крушении военно-транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в Турцию, на грузинско-азербайджанской границе. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших военнослужащих в результате крушения", - говорится в письме Гасанова Гюлеру.
