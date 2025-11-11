https://ria.ru/20251111/azerbajdzhan-2054251258.html
В Азербайджане сообщили о погибших при крушении турецкого самолета
В Азербайджане сообщили о погибших при крушении турецкого самолета - РИА Новости, 11.11.2025
В Азербайджане сообщили о погибших при крушении турецкого самолета
Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил о погибших военнослужащих в результате крушения самолета турецких ВВС на грузинско-азербайджанской границе
2025-11-11T16:35:00+03:00
в мире
азербайджан
турция
закир гасанов
яшар гюлер
c-130 hercules
азербайджан
турция
Крушение турецкого военного самолета в Грузии
Турецкий военный вертолет потерпел крушение в Грузии, видео публикует грузинское ТВ.
2025-11-11T16:35
true
PT0M17S
В Азербайджане сообщили о погибших при крушении турецкого самолета
МО Азербайджана сообщило о погибших военных при крушении турецкого самолета