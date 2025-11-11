Рейтинг@Mail.ru
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов - РИА Новости, 11.11.2025
17:05 11.11.2025
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов - РИА Новости, 11.11.2025
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал "очернительством" действия полиции штата Новый-Южный Уэльс, позволившей неонацистам провести в субботу акцию у
в мире
австралия
новый южный уэльс
энтони альбанезе
австралия
новый южный уэльс
в мире, австралия, новый южный уэльс, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс, Энтони Альбанезе
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов

Премьер Австралии Альбанезе назвал очернительством акцию нацистов у парламента

© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии
Полиция Австралии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Flickr / Rusty Stewart
Полиция Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал "очернительством" действия полиции штата Новый-Южный Уэльс, позволившей неонацистам провести в субботу акцию у здания парламента страны, сообщает News.com.au.
На видео, опубликованном на сайте издания, более 60 мужчин в черном стоят шеренгой спиной к зданию парламента. Часть из них - в масках, закрывающих лица. Они держат плакат с антисемитским лозунгом и названием группировки "Белая Австралия", входящей в Национал-Социалистическую сеть (Nationalist Socialist Network).
"Примером очернительства, который мы увидели, является тот факт, что нацисты уведомили полицию Нового Южного Уэльса (штат в Австралии) и получили разрешение на проведение такого ненавистнического мероприятия, что является недопустимым" – заявил премьер.
"Свобода слова не дает права клеветать, заниматься, антисемитской деятельностью, поощрять ненависть, раскол и насилие, к которому все это в конечном счете ведет" – продолжил Альбанезе.
В свою очередь, руководство полиции объяснило выдачу разрешения процессуальной ошибкой нижестоящих сотрудников, а премьер-министр штата Крис Миннз пожаловался, что ни комиссару полиции, ни ему, ни министрам его правительства не сообщили о принятии этого решения.
И Альбанезе, и лидеры оппозиции считают, что ношение масок на политических манифестациях должно быть запрещено, так как помогает участникам уйти от ответственности и может намекать несогласным на возможность расправы.
В понедельник стало известно, что два политика получили угрозы в интернете после того, как выступили против неонацистской акции.
В миреАвстралияНовый Южный УэльсЭнтони Альбанезе
 
 
