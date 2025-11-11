https://ria.ru/20251111/avstraliya-2054263324.html
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов - РИА Новости, 11.11.2025
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал "очернительством" действия полиции штата Новый-Южный Уэльс, позволившей неонацистам провести в субботу акцию у РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:05:00+03:00
2025-11-11T17:05:00+03:00
2025-11-11T17:05:00+03:00
в мире
австралия
новый южный уэльс
энтони альбанезе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104721/73/1047217333_0:19:801:469_1920x0_80_0_0_e516714498e91f4509d52cae9524f5d1.jpg
https://ria.ru/20251103/avstraliya-2052559300.html
https://rsport.ria.ru/20251008/sport-2047167670.html
австралия
новый южный уэльс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104721/73/1047217333_0:0:713:535_1920x0_80_0_0_a3dd0bfdd41bc37eefd629f0ce647dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, новый южный уэльс, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс, Энтони Альбанезе
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов
Премьер Австралии Альбанезе назвал очернительством акцию нацистов у парламента
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал "очернительством" действия полиции штата Новый-Южный Уэльс, позволившей неонацистам провести в субботу акцию у здания парламента страны, сообщает News.com.au
.
На видео, опубликованном на сайте издания, более 60 мужчин в черном стоят шеренгой спиной к зданию парламента. Часть из них - в масках, закрывающих лица. Они держат плакат с антисемитским лозунгом и названием группировки "Белая Австралия", входящей в Национал-Социалистическую сеть (Nationalist Socialist Network).
"Примером очернительства, который мы увидели, является тот факт, что нацисты уведомили полицию Нового Южного Уэльса
(штат в Австралии
) и получили разрешение на проведение такого ненавистнического мероприятия, что является недопустимым" – заявил премьер.
"Свобода слова не дает права клеветать, заниматься, антисемитской деятельностью, поощрять ненависть, раскол и насилие, к которому все это в конечном счете ведет" – продолжил Альбанезе
.
В свою очередь, руководство полиции объяснило выдачу разрешения процессуальной ошибкой нижестоящих сотрудников, а премьер-министр штата Крис Миннз пожаловался, что ни комиссару полиции, ни ему, ни министрам его правительства не сообщили о принятии этого решения.
И Альбанезе, и лидеры оппозиции считают, что ношение масок на политических манифестациях должно быть запрещено, так как помогает участникам уйти от ответственности и может намекать несогласным на возможность расправы.
В понедельник стало известно, что два политика получили угрозы в интернете после того, как выступили против неонацистской акции.