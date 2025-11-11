Рейтинг@Mail.ru
В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой
15:12 11.11.2025
В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой
В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой
Перевозки по первому регулярному прямому грузовому авиарейсу между китайским восточным городом Нинбо и Москвой стартовали во вторник, передает агентство... РИА Новости, 11.11.2025
2025
В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой

В Китае стартовали перевозки по первому регулярному грузовому авиарейсу в Россию

© Getty Images / SOPA Images/Leonid FaerbergФлаги Китая и России
Флаги Китая и России
© Getty Images / SOPA Images/Leonid Faerberg
Флаги Китая и России. Архивное фото
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Перевозки по первому регулярному прямому грузовому авиарейсу между китайским восточным городом Нинбо и Москвой стартовали во вторник, передает агентство Синьхуа.
Как отмечает агентство, во вторник грузовой самолет российской авиационной компании "Авиастар-ТУ" вылетел в Москву из международного аэропорта Лишэ в городе Нинбо.
"Это ознаменовало официальное открытие первого регулярного прямого грузового авиарейса из этого города в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. По сравнению с морскими перевозками, как пишет агентство, авиамаршрут поможет повысить эффективность логистики более чем на 60% при значительном сокращении затрат на цепочку поставок.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
МИД Китая предостерег США от запрета на полеты над Россией
15 октября, 14:15
 
