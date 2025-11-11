В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой

"Это ознаменовало официальное открытие первого регулярного прямого грузового авиарейса из этого города в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. По сравнению с морскими перевозками, как пишет агентство, авиамаршрут поможет повысить эффективность логистики более чем на 60% при значительном сокращении затрат на цепочку поставок.