https://ria.ru/20251111/aviaperevozki-2054213117.html
В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой
В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой - РИА Новости, 11.11.2025
В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой
Перевозки по первому регулярному прямому грузовому авиарейсу между китайским восточным городом Нинбо и Москвой стартовали во вторник, передает агентство... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:12:00+03:00
2025-11-11T15:12:00+03:00
2025-11-11T15:13:00+03:00
нинбо
москва
экономика
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023506162_0:42:1993:1163_1920x0_80_0_0_3f0bcf84df3464803f3e86dd0469f812.jpg
https://ria.ru/20251015/ssha-2048387238.html
нинбо
москва
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023506162_75:0:1918:1382_1920x0_80_0_0_959e0fb3c12f75def9ccf53280707add.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нинбо, москва, экономика, китай, россия
Нинбо, Москва, Экономика, Китай, Россия
В Китае открыли первый грузовой авиарейс между Нинбо и Москвой
В Китае стартовали перевозки по первому регулярному грузовому авиарейсу в Россию