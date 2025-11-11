Призера ЧМ по легкой атлетике из США отстранили за допинг

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский легкоатлет Марвин Брейси-Уильямс получил дисквалификацию сроком на 45 месяцев за различные нарушения антидопинговых правил, включая положительную допинг-пробу и непредоставление информации о своем местонахождении, сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

Согласно заявлению агентства, в начале 2024 года USADA на основе информации от осведомителя взяло у Брейси-Уильямса во внесоревновательный период пробу, в которой было обнаружено анаболическое вещество.

Отмечается, что вначале спортсмен пытался оказать влияние на ход расследования, но впоследствии признал нарушение и оказал существенную помощь следствию. За признание вины и предоставление важной помощи USADA приняло решение о сокращении сроков дисквалификации атлета до 21 месяца.

В то же время в течение расследования Брейси-Уильямс трижды нарушил правила о предоставлении информации о своем местонахождении, что привело к дополнительной дисквалификации сроком на два года. 45-месячная дисквалификация отсчитывается с 5 февраля 2024 года, даты временного отстранения. Все спортивные результаты атлета с 1 июня 2023 года аннулированы.