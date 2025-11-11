Рейтинг@Mail.ru
Призера ЧМ по легкой атлетике из США отстранили за допинг
08:45 11.11.2025
Призера ЧМ по легкой атлетике из США отстранили за допинг
Призера ЧМ по легкой атлетике из США отстранили за допинг
Американский легкоатлет Марвин Брейси-Уильямс получил дисквалификацию сроком на 45 месяцев за различные нарушения антидопинговых правил, включая положительную...
спорт
2025
Спорт, USADA
Призера ЧМ по легкой атлетике из США отстранили за допинг

Американского легкоатлета Брейси-Уильямса отстранили на 45 месяцев за допинг

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский легкоатлет Марвин Брейси-Уильямс получил дисквалификацию сроком на 45 месяцев за различные нарушения антидопинговых правил, включая положительную допинг-пробу и непредоставление информации о своем местонахождении, сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).
Согласно заявлению агентства, в начале 2024 года USADA на основе информации от осведомителя взяло у Брейси-Уильямса во внесоревновательный период пробу, в которой было обнаружено анаболическое вещество.
Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Мировую рекордсменку в марафоне дисквалифицировали за допинг
23 октября, 16:50
Отмечается, что вначале спортсмен пытался оказать влияние на ход расследования, но впоследствии признал нарушение и оказал существенную помощь следствию. За признание вины и предоставление важной помощи USADA приняло решение о сокращении сроков дисквалификации атлета до 21 месяца.
В то же время в течение расследования Брейси-Уильямс трижды нарушил правила о предоставлении информации о своем местонахождении, что привело к дополнительной дисквалификации сроком на два года. 45-месячная дисквалификация отсчитывается с 5 февраля 2024 года, даты временного отстранения. Все спортивные результаты атлета с 1 июня 2023 года аннулированы.
Брейси-Уильямсу 31 год. Он является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в беге на 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров. Кроме того, на его счету серебро и бронза чемпионатов мира в помещении. Также американец принимал участие в летних Олимпийских играх 2016 года.
Лыжи - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Провалившая допинг-тест немка признана лыжницей сезона в Германии
30 октября, 14:44
 
