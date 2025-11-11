Рейтинг@Mail.ru
СК Армении обвинил экс-министра обороны в злоупотреблении властью - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 11.11.2025 (обновлено: 15:27 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/armeniya-2054217413.html
СК Армении обвинил экс-министра обороны в злоупотреблении властью
СК Армении обвинил экс-министра обороны в злоупотреблении властью - РИА Новости, 11.11.2025
СК Армении обвинил экс-министра обороны в злоупотреблении властью
Следственный комитет Армении обвиняет бывшего министра обороны страны Аршака Карапетяна в злоупотреблении властью, утверждая, что он отдал приказ оставить ряд... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:24:00+03:00
2025-11-11T15:27:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992082072_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_df78d7dd066788886ec3190951a9d21f.jpg
https://ria.ru/20251109/armenija-2053829177.html
https://ria.ru/20251104/patriarhat-2052697140.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992082072_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_896fd55c20ab53c1f0c2bc3dd4530f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
СК Армении обвинил экс-министра обороны в злоупотреблении властью

СК Армении обвинил экс-министра обороны Карапетяна в злоупотреблении властью

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАршак Карапетян
Аршак Карапетян - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Аршак Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Армении обвиняет бывшего министра обороны страны Аршака Карапетяна в злоупотреблении властью, утверждая, что он отдал приказ оставить ряд боевых позиций в горах на границе с Азербайджаном.
В пресс-службе СК заявили, что вменяемое Карапетяну деяние было совершено в мае 2021 года. В это время он занимал должность первого заместителя начальника генштаба ВС Армении, а уже в августе того же года был назначен министром обороны республики.
Кафедральный Собор в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Армении назвали гонения на Армянскую апостольскую церковь спланированными
9 ноября, 21:37
Согласно данным комитета, 12 мая 2021 года азербайджанские войска, воспользовавшись плохой видимостью из-за туманной погоды, пересекли государственную границу Армении на глубину примерно 3-3,5 километров в районе озера Севлич и оказались в тылу армянских сил. В ведомстве утверждают, что после этого Карапетян, "выйдя за пределы своих полномочий, отдал необоснованное устное распоряжение об оставлении боевых позиций" "после чего противник закрепился на них, взяв под контроль часть территории Армении".
Озеро Севлич расположено на границе Армении и Азербайджана на высоте более 2,6 тысячи метров над уровнем моря.
"В отношении А.К. инициировано публичное уголовное преследование по статье "превышение или злоупотребление властью, повлекшее по неосторожности уничтожение или повреждение военного имущества, техники или иного имущества в особо крупных размерах либо срыв боевой задачи или иные тяжкие последствия". Он заочно арестован и объявлен в розыск", - отметили в пресс-службе.
Карапетян возглавлял минобороны Армении с августа по ноябрь 2021 года, до этого был советником премьер-министра Армении, заместителем начальника генштаба. Находится в оппозиции к премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь
4 ноября, 01:47
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала