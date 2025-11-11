СК Армении обвинил экс-министра обороны в злоупотреблении властью

ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Армении обвиняет бывшего министра обороны страны Аршака Карапетяна в злоупотреблении властью, утверждая, что он отдал приказ оставить ряд боевых позиций в горах на границе с Азербайджаном.

В пресс-службе СК заявили, что вменяемое Карапетяну деяние было совершено в мае 2021 года. В это время он занимал должность первого заместителя начальника генштаба ВС Армении , а уже в августе того же года был назначен министром обороны республики.

Согласно данным комитета, 12 мая 2021 года азербайджанские войска, воспользовавшись плохой видимостью из-за туманной погоды, пересекли государственную границу Армении на глубину примерно 3-3,5 километров в районе озера Севлич и оказались в тылу армянских сил. В ведомстве утверждают, что после этого Карапетян, "выйдя за пределы своих полномочий, отдал необоснованное устное распоряжение об оставлении боевых позиций" "после чего противник закрепился на них, взяв под контроль часть территории Армении".

Озеро Севлич расположено на границе Армении и Азербайджана на высоте более 2,6 тысячи метров над уровнем моря.

"В отношении А.К. инициировано публичное уголовное преследование по статье "превышение или злоупотребление властью, повлекшее по неосторожности уничтожение или повреждение военного имущества, техники или иного имущества в особо крупных размерах либо срыв боевой задачи или иные тяжкие последствия". Он заочно арестован и объявлен в розыск", - отметили в пресс-службе.