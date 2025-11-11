Анохин: подвели итоги работы по сохранению исторической памяти в 2025 году

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. На Соборном съезде Смоленского регионального отделения Всемирного русского народного собора подвели итоги работы по сохранению наследия Великой Победы и исторической памяти, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Сохранение наследия Великой Победы и исторической памяти — это постоянная работа, в которую вовлечены все жители региона. Это общая задача власти, общественных организаций, церкви, каждого гражданина. В Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы придаем этой теме особое значение",- написал губернатор Смоленской области в своем канале в мессенджере Max.

Мероприятие состоялось в КВЦ имени Тенишевых в преддверии XXVII Всемирного русского народного собора. В зале собрались представители духовенства, власти, общественных организаций, молодежь.

"Среди ключевых направлений нашей работы: поддержка ветеранов и участников СВО, увековечение памяти погибших, благоустройство воинских захоронений и памятников, развитие поискового движения, вовлечение молодежи в волонтерские и образовательные инициативы. Активно внедряем современные форматы историко-просветительской работы: цифровые образовательные ресурсы, интерактивные уроки, виртуальные музеи, документальные проекты. Все это помогает молодежи глубже понимать значение исторической правды и личной ответственности за будущее России", - написал губернатор.

Он добавил, что в этом году во второй раз был проведен форум по защите традиционных ценностей имени Татьяны Щипковой "Русский мир против нацизма". Он стал центром консолидации патриотических, политических, общественных сил России и Беларуси.