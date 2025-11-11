Рейтинг@Mail.ru
Анохин: подвели итоги работы по сохранению исторической памяти в 2025 году
Смоленская область
Смоленская область
 
21:44 11.11.2025
Анохин: подвели итоги работы по сохранению исторической памяти в 2025 году
Анохин: подвели итоги работы по сохранению исторической памяти в 2025 году - РИА Новости, 11.11.2025
Анохин: подвели итоги работы по сохранению исторической памяти в 2025 году
На Соборном съезде Смоленского регионального отделения Всемирного русского народного собора подвели итоги работы по сохранению наследия Великой Победы и... РИА Новости, 11.11.2025
смоленская область
василий анохин
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: подвели итоги работы по сохранению исторической памяти в 2025 году

Василий Анохин: подвели итоги работы по сохранению исторической памяти

Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. На Соборном съезде Смоленского регионального отделения Всемирного русского народного собора подвели итоги работы по сохранению наследия Великой Победы и исторической памяти, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Сохранение наследия Великой Победы и исторической памяти — это постоянная работа, в которую вовлечены все жители региона. Это общая задача власти, общественных организаций, церкви, каждого гражданина. В Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы придаем этой теме особое значение",- написал губернатор Смоленской области в своем канале в мессенджере Max.
Мероприятие состоялось в КВЦ имени Тенишевых в преддверии XXVII Всемирного русского народного собора. В зале собрались представители духовенства, власти, общественных организаций, молодежь.
"Среди ключевых направлений нашей работы: поддержка ветеранов и участников СВО, увековечение памяти погибших, благоустройство воинских захоронений и памятников, развитие поискового движения, вовлечение молодежи в волонтерские и образовательные инициативы. Активно внедряем современные форматы историко-просветительской работы: цифровые образовательные ресурсы, интерактивные уроки, виртуальные музеи, документальные проекты. Все это помогает молодежи глубже понимать значение исторической правды и личной ответственности за будущее России", - написал губернатор.
Он добавил, что в этом году во второй раз был проведен форум по защите традиционных ценностей имени Татьяны Щипковой "Русский мир против нацизма". Он стал центром консолидации патриотических, политических, общественных сил России и Беларуси.
"Сегодня, когда противник в очередной раз посягает на независимость нашей страны, Всемирный русский народный собор является мощной духовной и общественной силой, объединяющей всех, кто хранит веру, традиции и идеалы России. Его работа — это подтверждение того, что сила нашего народа в единстве, патриотизме и вере", - добавил Анохин.
