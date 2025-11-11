Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли новую выходку ЕС для кражи российских активов - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/aktivy-2054324009.html
На Западе раскрыли новую выходку ЕС для кражи российских активов
На Западе раскрыли новую выходку ЕС для кражи российских активов - РИА Новости, 11.11.2025
На Западе раскрыли новую выходку ЕС для кражи российских активов
Инциденты с беспилотниками нужны Европе, чтобы оправдать аферу с конфискацией российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:53:00+03:00
2025-11-11T19:53:00+03:00
в мире
россия
бельгия
москва
тео франкен
борис писториус
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022536505_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_12ca46c8b6648614b6cafc087edc9fa9.jpg
https://ria.ru/20251111/es-2054129882.html
https://ria.ru/20251102/aktivy-2052550322.html
россия
бельгия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022536505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16a0ddcb6ee78124902064ff9a76ac0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, москва, тео франкен, борис писториус, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, мария захарова
В мире, Россия, Бельгия, Москва, Тео Франкен, Борис Писториус, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Мария Захарова
На Западе раскрыли новую выходку ЕС для кражи российских активов

Христофору: Россию обвиняют в инцидентах с дронами, чтобы конфисковать ее активы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр обороны ФРГ Борис Писториус выступает во время визита в Киев
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступает во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступает во время визита в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Инциденты с беспилотниками нужны Европе, чтобы оправдать аферу с конфискацией российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Беспилотники над Бельгией создают истерию вокруг России, чтобы у бельгийского правительства появился предлог дать Euroclear зеленый свет на передачу российских активов Зеленскому", — написал Христофору в соцсети X.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
У Украины закончатся деньги до того, как ЕС одобрит кредит, пишут СМИ
Вчера, 11:31
Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который предположил, что Москва таким образом якобы направила Брюсселю "предупреждение" в ответ на обсуждение конфискации замороженных российских средств.
По мнению журналиста, на деле происходит обратное — информационная кампания призвана оправдать намерение ЕС использовать российские активы для финансирования Украины.
Инциденты с дронами в Бельгии
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над бельгийскими военными базами и аэропортами, однако не привел никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
5-ого октября российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии на тему дронов заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия не имеет никакого отношения к инцидентам с дронами.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб". При этом внутри ЕС нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России
2 ноября, 22:38
 
В миреРоссияБельгияМоскваТео ФранкенБорис ПисториусЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала