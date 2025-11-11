МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Инциденты с беспилотниками нужны Европе, чтобы оправдать аферу с конфискацией российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который предположил, что Москва таким образом якобы направила Брюсселю "предупреждение" в ответ на обсуждение конфискации замороженных российских средств.
Инциденты с дронами в Бельгии
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над бельгийскими военными базами и аэропортами, однако не привел никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
5-ого октября российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии на тему дронов заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия не имеет никакого отношения к инцидентам с дронами.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб". При этом внутри ЕС нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.