МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Инциденты с беспилотниками нужны Европе, чтобы оправдать аферу с конфискацией российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Инциденты с беспилотниками нужны Европе, чтобы оправдать аферу с конфискацией российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X

"Беспилотники над Бельгией создают истерию вокруг России , чтобы у бельгийского правительства появился предлог дать Euroclear зеленый свет на передачу российских активов Зеленскому", — написал Христофору в соцсети X.

Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса , который предположил, что Москва таким образом якобы направила Брюсселю "предупреждение" в ответ на обсуждение конфискации замороженных российских средств.

По мнению журналиста, на деле происходит обратное — информационная кампания призвана оправдать намерение ЕС использовать российские активы для финансирования Украины

Инциденты с дронами в Бельгии

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над бельгийскими военными базами и аэропортами, однако не привел никаких доказательств.

С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.

5-ого октября российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии на тему дронов заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия не имеет никакого отношения к инцидентам с дронами.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб". При этом внутри ЕС нет согласия по этому вопросу.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.