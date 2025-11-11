Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 11.11.2025 (обновлено: 14:12 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/aksenov-2054181144.html
Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму - РИА Новости, 11.11.2025
Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Участники спецоперации в Крыму обеспечены всеми мерами поддержки, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:58:00+03:00
2025-11-11T14:12:00+03:00
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054174537_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_d8921b9c6d5f165cf363e4da545941c1.jpg
https://ria.ru/20251110/sud-2053931830.html
https://ria.ru/20251111/krym-2054179119.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054174537_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_f977c4517a71d32f5ec01cb7472f672b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин
Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму

Аксенов рассказал Путину, что участники СВО обеспечены всеми мерами поддержки

© РИА Новости / PoolВладимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Pool
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники спецоперации в Крыму обеспечены всеми мерами поддержки, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В целом всё это позволяет обеспечить участников СВО всеми мерами поддержки, 28 мер поддержки региональных. И могу сказать, что помощь участникам СВО – это мое личное дело непосредственно",- рассказал Аксенов.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты
10 ноября, 13:22
"Я знаю", - отреагировал Путин.
Аксенов также отметил, что является наставником двух участников СВО, Героев России.
По его словам, на участие в конкурсе в рамках программы "Время героев", крымской региональной программы "Герои Крыма", подано более 900 заявок.
Он также отметил, что по итогам общественным советом выбрано 57 победителей, за каждым из которых сейчас закреплены вице-премьеры правительства, министры и руководители муниципалитетов.
Кроме того, Аксенов сообщил, что сам рассматривает все обращения, поступающие от участников СВО.
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
Вчера, 13:48
 
Республика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала