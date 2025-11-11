Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым

Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники спецоперации в Крыму обеспечены всеми мерами поддержки, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В целом всё это позволяет обеспечить участников СВО всеми мерами поддержки, 28 мер поддержки региональных. И могу сказать, что помощь участникам СВО – это мое личное дело непосредственно",- рассказал Аксенов

Аксенов также отметил, что является наставником двух участников СВО, Героев России

По его словам, на участие в конкурсе в рамках программы "Время героев", крымской региональной программы "Герои Крыма", подано более 900 заявок.

Он также отметил, что по итогам общественным советом выбрано 57 победителей, за каждым из которых сейчас закреплены вице-премьеры правительства, министры и руководители муниципалитетов.