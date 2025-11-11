https://ria.ru/20251111/aksenov-2054181144.html
Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Участники спецоперации в Крыму обеспечены всеми мерами поддержки, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники спецоперации в Крыму обеспечены всеми мерами поддержки, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В целом всё это позволяет обеспечить участников СВО всеми мерами поддержки, 28 мер поддержки региональных. И могу сказать, что помощь участникам СВО – это мое личное дело непосредственно",- рассказал Аксенов
.
"Я знаю", - отреагировал Путин
.
Аксенов также отметил, что является наставником двух участников СВО, Героев России
.
По его словам, на участие в конкурсе в рамках программы "Время героев", крымской региональной программы "Герои Крыма", подано более 900 заявок.
Он также отметил, что по итогам общественным советом выбрано 57 победителей, за каждым из которых сейчас закреплены вице-премьеры правительства, министры и руководители муниципалитетов.
Кроме того, Аксенов сообщил, что сам рассматривает все обращения, поступающие от участников СВО.