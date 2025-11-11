https://ria.ru/20251111/admiral-avtomobilist-smotret-onlayn-2054134534.html
"Адмирал" — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 11 ноября
"Адмирал" — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 11 ноября - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Адмирал" — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 11 ноября
"Адмирал" и "Автомобилист" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T11:49:00+03:00
2025-11-11T11:49:00+03:00
2025-11-11T11:49:00+03:00
хоккей
адмирал
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025530782_973:347:2508:1210_1920x0_80_0_0_5f496b8066dba9b9ee8837987c33ff6b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025530782_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_67c1dae6f82917d9af82b7cce079ba04.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адмирал, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Адмирал, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей