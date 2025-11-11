Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 11 ноября - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:49 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/admiral-avtomobilist-smotret-onlayn-2054134534.html
"Адмирал" — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 11 ноября
"Адмирал" — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 11 ноября - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Адмирал" — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 11 ноября
"Адмирал" и "Автомобилист" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T11:49:00+03:00
2025-11-11T11:49:00+03:00
хоккей
адмирал
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025530782_973:347:2508:1210_1920x0_80_0_0_5f496b8066dba9b9ee8837987c33ff6b.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025530782_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_67c1dae6f82917d9af82b7cce079ba04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
адмирал, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Адмирал, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Адмирал" — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 11 ноября

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкХоккеист "Автомобилиста" Максим Осипов
Хоккеист Автомобилиста Максим Осипов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. "Адмирал" и "Автомобилист" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 11 ноября и начнется в 12:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 ноября 2025 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
4 : 2
Автомобилист
15:27 • Даниил Гутик
(Либор Сулак, Павел Шэн)
46:03 • Никита Тертышный
(Семен Ручкин, Даниил Гутик)
51:05 • Никита Сошников
(Либор Сулак, Никита Тертышный)
59:36 • Kyle Olson
(Егор Петухов, Либор Сулак)
50:21 • Ярослав Бусыгин
(Степан Хрипунов)
56:36 • Максим Денежкин
(Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАдмиралАвтомобилистКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала