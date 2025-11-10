Чего ожидать от 3I/ATLAS — загадочного "гостя со звезд"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Межзвездный странник 3I/ATLAS показался из-за Солнца, за которым скрывался некоторое время, и постепенно приближается к Земле. Опасен ли "гость" для планеты? Мнения экспертов разделились.
Аномальный "гость" из другой звездной системы
В июле 2025 года астрономы обнаружили, что к Земле приближается загадочный объект из межзвездного пространства. Его почти сразу классифицировали как комету и дали имя 3I/ATLAS.
© Фото : International Gemini ObservatoryМежзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS
© Фото : International Gemini Observatory
Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS
Нашлись ученые, которые усомнились в истинной природе объекта, выдвинув предположение, что он может быть кораблем инопланетян. Многочисленные странности в поведении "гостя со звезд" способствовали распространению этой версии.
Ученые, допускающие инопланетную гипотезу, внимательно изучили характеристики 3I/ATLAS. Особое внимание уделили тому, как объект приближается к трем планетам: Венере, Марсу и Юпитеру. Вероятность такого случайного орбитального "выравнивания" ничтожно мала – всего 0,005 процента.
© Pixabay / BlenderTimerСолнечная система
© Pixabay / BlenderTimer
Солнечная система
Еще одна тревожная аномалия – почти совпавшая с плоскостью Солнечной системы орбита 3I/ATLAS, направление которой противоположно направлению движения главного тела системы, Солнца. Для кометы это крайне необычно, но, например, для инопланетного разведывательного корабля такая траектория была бы выгодной.
Кроме того, у 3I/ATLAS нет признаков кометной активности, которая обычно вызывает небольшие негравитационные ускорения.
Десяток "странностей" от астронома
Путешествуя по нашей системе, межзвездный гость скрылся за Солнцем, появившись в поле зрения астрономов только 31 октября.
© AP PhotoВспышка на Солнце
© AP Photo
Вспышка на Солнце
Благодаря новым наблюдениям за объектом 3I/ATLAS ученые обнаружили, что он мог потерять значительную часть своей массы после сближения с Солнцем и слегка изменил свою траекторию.
Как пояснил астроном из Гарварда Ави Леб, расчеты показывают: 3I/ATLAS потерял более 13 процентов своей массы вблизи перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты небесного тела.
Хотя, по заявлениям исследователей, это не является чем-то невероятным для кометы, Ави Леб считает, что данную аномалию можно объяснить так: если предположить, что речь идет об инопланетном корабле с двигателем.
© iStock.com / janiecbrosКосмический корабль будущего
© iStock.com / janiecbros
Космический корабль будущего
Всего Ави Леб насчитал с десяток "странностей", говорящих, по его мнению, о возможной искусственности объекта. В том числе ученый даже связал загадочный "сигнал Wow! с межзвездным объектом 3I/ATLAS.
Суммируя аномалии, вероятность того, что 3I/ATLAS — просто комета, стремится к одной квадриллионной, настаивает Ави Леб.
Инструкции при встрече с пришельцами
Подлил масло в огонь и известный популяризатор науки Митио Каку. По мнению ученого, это может быть, как комета, так и разумный гость из другой звездной системы.
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкАмериканский ученый Митио Каку на Астанинском экономическом форуме. 18 мая 2018
© Sputnik / Болат Шайхинов
Американский ученый Митио Каку на Астанинском экономическом форуме. 18 мая 2018
Возникает закономерный вопрос: при мизерных шансах, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение, существует ли на Земле какой-то план действий на случай появления гостей из космоса?
"Что касается связи с пришельцами, то нет конкретного плана, как будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Если факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство. Это позволит привлечь к решению проблемы все страны, а не только те, кто обладает передовыми технологиями", — рассказал "АиФ" астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
© Depositphotos.com / FergregoryПохищение инопланетянами
© Depositphotos.com / Fergregory
Похищение инопланетянами
Все же комета?
Впрочем, строить планы встречи с пришельцами преждевременно.
Идеи о том, что это межзвездный космический аппарат – неубедительные. Так считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. По его словам, в истории и раньше встречались примеры естественных объектов с ретроградной орбитой: например, комета Галлея, которую наблюдали в 1986 году.
Комета Галлея
Нам же остается ждать 19 декабря, когда 3I/ATLAS достигнет минимального расстояния до Земли — ориентировочно 267 миллионов километров. К тому времени будет точно понятно, понадобятся ли планы для встречи "гостей" или нет.