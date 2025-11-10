Чего ожидать от 3I/ATLAS — загадочного "гостя со звезд"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Межзвездный странник 3I/ATLAS показался из-за Солнца, за которым скрывался некоторое время, и постепенно приближается к Земле. Опасен ли "гость" для планеты? Мнения экспертов разделились.

Аномальный "гость" из другой звездной системы

В июле 2025 года астрономы обнаружили, что к Земле приближается загадочный объект из межзвездного пространства. Его почти сразу классифицировали как комету и дали имя 3I/ATLAS.

© Фото : International Gemini Observatory Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS © Фото : International Gemini Observatory Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS

Нашлись ученые, которые усомнились в истинной природе объекта, выдвинув предположение, что он может быть кораблем инопланетян. Многочисленные странности в поведении "гостя со звезд" способствовали распространению этой версии.

Ученые, допускающие инопланетную гипотезу, внимательно изучили характеристики 3I/ATLAS. Особое внимание уделили тому, как объект приближается к трем планетам: Венере, Марсу и Юпитеру. Вероятность такого случайного орбитального "выравнивания" ничтожно мала – всего 0,005 процента.

© Pixabay / BlenderTimer Солнечная система © Pixabay / BlenderTimer Солнечная система

Еще одна тревожная аномалия – почти совпавшая с плоскостью Солнечной системы орбита 3I/ATLAS, направление которой противоположно направлению движения главного тела системы, Солнца. Для кометы это крайне необычно, но, например, для инопланетного разведывательного корабля такая траектория была бы выгодной.

Кроме того, у 3I/ATLAS нет признаков кометной активности, которая обычно вызывает небольшие негравитационные ускорения.

Десяток "странностей" от астронома

Путешествуя по нашей системе, межзвездный гость скрылся за Солнцем, появившись в поле зрения астрономов только 31 октября.

© AP Photo Вспышка на Солнце © AP Photo Вспышка на Солнце

Благодаря новым наблюдениям за объектом 3I/ATLAS ученые обнаружили , что он мог потерять значительную часть своей массы после сближения с Солнцем и слегка изменил свою траекторию.

Как пояснил астроном из Гарварда Ави Леб, расчеты показывают: 3I/ATLAS потерял более 13 процентов своей массы вблизи перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты небесного тела.

Хотя, по заявлениям исследователей, это не является чем-то невероятным для кометы, Ави Леб считает, что данную аномалию можно объяснить так: если предположить, что речь идет об инопланетном корабле с двигателем.

© iStock.com / janiecbros Космический корабль будущего © iStock.com / janiecbros Космический корабль будущего

Всего Ави Леб насчитал с десяток "странностей", говорящих, по его мнению, о возможной искусственности объекта. В том числе ученый даже связал загадочный "сигнал Wow! с межзвездным объектом 3I/ATLAS.

Суммируя аномалии, вероятность того, что 3I/ATLAS — просто комета, стремится к одной квадриллионной, настаивает Ави Леб.

Инструкции при встрече с пришельцами

Подлил масло в огонь и известный популяризатор науки Митио Каку. По мнению ученого, это может быть, как комета, так и разумный гость из другой звездной системы.

© Sputnik / Болат Шайхинов Перейти в медиабанк Американский ученый Митио Каку на Астанинском экономическом форуме. 18 мая 2018 © Sputnik / Болат Шайхинов Перейти в медиабанк Американский ученый Митио Каку на Астанинском экономическом форуме. 18 мая 2018

Возникает закономерный вопрос: при мизерных шансах, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение, существует ли на Земле какой-то план действий на случай появления гостей из космоса?

"Что касается связи с пришельцами, то нет конкретного плана, как будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Если факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство. Это позволит привлечь к решению проблемы все страны, а не только те, кто обладает передовыми технологиями", — рассказал "АиФ" астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

© Depositphotos.com / Fergregory Похищение инопланетянами © Depositphotos.com / Fergregory Похищение инопланетянами

Все же комета?

Впрочем, строить планы встречи с пришельцами преждевременно.

Идеи о том, что это межзвездный космический аппарат – неубедительные. Так считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. По его словам, в истории и раньше встречались примеры естественных объектов с ретроградной орбитой: например, комета Галлея, которую наблюдали в 1986 году.