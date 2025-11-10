Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:26 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/zoopark-2053978013.html
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка - РИА Новости, 10.11.2025
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка
Живущее в Ленинградском зоопарке семейство редких угольных черепах, где самец носит имя Микеланджело, а самка – Памела, во второй раз стало родителями, у них... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:26:00+03:00
2025-11-10T16:26:00+03:00
хорошие новости
общество
санкт-петербург
россия
ленинград
ленинградский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053977058_0:12:1100:631_1920x0_80_0_0_0771767152fcec52e654505c513a37bb.jpg
https://ria.ru/20250317/popolnenie-2005499166.html
https://ria.ru/20250730/igrunka-2032444139.html
санкт-петербург
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053977058_49:0:1020:728_1920x0_80_0_0_90e45a4815e99f165b1f48561cad1527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка

У редких угольных черепах в Ленинградском зоопарке родились три черепашонка

© Ленинградский зоопарк/TelegramДетёныши угольных черепах Микеланджело и Памелы
Детёныши угольных черепах Микеланджело и Памелы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Ленинградский зоопарк/Telegram
Детёныши угольных черепах Микеланджело и Памелы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Живущее в Ленинградском зоопарке семейство редких угольных черепах, где самец носит имя Микеланджело, а самка – Памела, во второй раз стало родителями, у них вылупились три черепашонка, сообщил в понедельник зоопарк.
"Угольные черепахи Микеланджело и Памела второй раз стали родителями... Кладку черепахи сделали в конце февраля. Вскоре яйца поместили в инкубатор, где создали условия для благополучного развития малышей. В августе на свет появились три очаровательных черепашонка, каждый размером со сливу", – говорится в Telegram-канале учреждения.
Детеныши капибар в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары
17 марта, 15:44
Как отмечается, к двум годам размер черепах увеличится втрое и составит около 20 сантиметров. В неволе этот вид рептилий, который находится под угрозой исчезновения, живет около 60 лет.
В зоопарке добавили, что маленькие угольные черепашки с удовольствием пробуют растительную и животную пищу. Особенно они любят творог, креветки, грибы и яйца.
В настоящее время малыши живут во внутренних помещениях, а их родители делят вольер с зелеными игуанами в павильоне "Экзотариум".
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Пополнение в семействе обыкновенных игрунок - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки
30 июля, 18:49
 
Хорошие новостиОбществоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградЛенинградский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала