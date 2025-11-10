https://ria.ru/20251110/zoopark-2053978013.html
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка
Живущее в Ленинградском зоопарке семейство редких угольных черепах, где самец носит имя Микеланджело, а самка – Памела, во второй раз стало родителями, у них... РИА Новости, 10.11.2025
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка
У редких угольных черепах в Ленинградском зоопарке родились три черепашонка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Живущее в Ленинградском зоопарке семейство редких угольных черепах, где самец носит имя Микеланджело, а самка – Памела, во второй раз стало родителями, у них вылупились три черепашонка, сообщил в понедельник зоопарк.
"Угольные черепахи Микеланджело и Памела второй раз стали родителями... Кладку черепахи сделали в конце февраля. Вскоре яйца поместили в инкубатор, где создали условия для благополучного развития малышей. В августе на свет появились три очаровательных черепашонка, каждый размером со сливу", – говорится в Telegram-канале
учреждения.
Как отмечается, к двум годам размер черепах увеличится втрое и составит около 20 сантиметров. В неволе этот вид рептилий, который находится под угрозой исчезновения, живет около 60 лет.
В зоопарке добавили, что маленькие угольные черепашки с удовольствием пробуют растительную и животную пищу. Особенно они любят творог, креветки, грибы и яйца.
В настоящее время малыши живут во внутренних помещениях, а их родители делят вольер с зелеными игуанами в павильоне "Экзотариум".
Ленинградский зоопарк
, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга
напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России
. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда
. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли
.