В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Живущее в Ленинградском зоопарке семейство редких угольных черепах, где самец носит имя Микеланджело, а самка – Памела, во второй раз стало родителями, у них вылупились три черепашонка, сообщил в понедельник зоопарк.

"Угольные черепахи Микеланджело и Памела второй раз стали родителями... Кладку черепахи сделали в конце февраля. Вскоре яйца поместили в инкубатор, где создали условия для благополучного развития малышей. В августе на свет появились три очаровательных черепашонка, каждый размером со сливу", – говорится в Telegram-канале учреждения.

Как отмечается, к двум годам размер черепах увеличится втрое и составит около 20 сантиметров. В неволе этот вид рептилий, который находится под угрозой исчезновения, живет около 60 лет.

В зоопарке добавили, что маленькие угольные черепашки с удовольствием пробуют растительную и животную пищу. Особенно они любят творог, креветки, грибы и яйца.

В настоящее время малыши живут во внутренних помещениях, а их родители делят вольер с зелеными игуанами в павильоне "Экзотариум".