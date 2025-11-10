Рейтинг@Mail.ru
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
Хорошие новости
 
16:26 10.11.2025 (обновлено: 17:18 10.11.2025)
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
Доля золота в резервах России достигла максимума с зимы 1995 года, а его стоимость подскочила почти до 300 миллиардов долларов
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года

Слитки золота
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Доля золота в резервах России достигла максимума с зимы 1995 года, а его стоимость подскочила почти до 300 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.

На утро 1 ноября международные резервы выросли до 725,8 миллиарда долларов, тогда как 1 октября они составляли 713,3 миллиарда.

Вложения в золото увеличились на 6,2 процента и достигли рекордных в современной истории России 299,8 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимум уже третий месяц подряд.
Доля драгоценного металла за месяц выросла с 39,6 до 41,3 процента. Это самый высокий уровень с февраля 1995 года: тогда золото занимало 43,9 процента резервов, хотя оценивалось оно всего в 5,5 миллиарда долларов.
Выше доля золота была 1 января 1993-го — 56,9 процента. Исторический минимум зафиксировали в июне 2007-го — лишь 2,1 процента.
15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
15 октября, 08:00
 
