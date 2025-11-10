Прокурор заявил, что желание Зобнина помочь семье перевесило госинтересы

РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Прокурор Ивановской области Андрей Жугин по делу об изъятии в доход государства более 800 миллионов рублей с бывшего заместителя председателя правительства региона Сергея Зобнина и связанных с ним лиц заявил, что желание экс-чиновника помочь шурину и своей семье перевесило государственные интересы.
Генпрокуратура РФ в понедельник сообщила, что в Ивановской области суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученной суммы в более чем 800 миллионов рублей с Зобнина и связанных с ним лиц.
"Заместитель председателя регионального правительства Зобнин курировал на территории области дорожное хозяйство и транспорт, занимался реализацией национальных проектов, призванных улучшить качество жизни граждан, на которые потрачено свыше 10 миллиардов рублей. Вполне вероятно, он вначале и стремился помочь области, но желание помочь шурину (Дмитрию) Федулову и своей семье перевесило государственные интересы", - сказал в ходе прений Жугин.
Как уточнила Генеральная прокуратура, Ленинский районный суд рассмотрел иск прокурора Ивановской области к Зобнину и связанным с ним лицам об обращении в доход государства денежных средств. Правоохранители установили, что бывший замглавы правительства региона, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство компании при заключении госконтрактов на выполнение ремонтных работ в области на объектах здравоохранения, образования и культуры, при этом фактическим руководителем строительной компании был родной брат супруги Зобнина Федулов.
Ведомство подчеркнуло, что при поддержке экс-зампреда правительства с 2022 по 2024 годы государственные и муниципальные заказчики заключили со строительной организацией 21 контракт на общую сумму в более чем 800 миллионов рублей. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление. Уголовное дело о превышении должностных полномочий, получении и даче взятки в особо крупном размере двумя бывшими зампредами регионального правительства Ириной Эрмиш и Зобниным, а также фактическим руководителем строительной компании рассматривается судом.