Журова назвала допуск трансгендеров* к участию в Олимпиаде ошибкой МОК
2025-11-10T17:39:00+03:00
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить трансгендерных* атлетов (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) к участию в Олимпийских играх было странным и неудачным экспериментом, хорошо, что организация готова признать свою ошибку, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Газета The Telegraph в понедельник сообщила, что МОК
запретит трансгендерным* спортсменам участвовать в женских турнирах на Олимпиаде. В настоящий момент комитет предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно решать вопрос о допуске трансгендерных* атлетов к Играм, но при этом рекомендует разрешать трансгендерным* женщинам соревноваться лишь в том случае, если они приняли меры по снижению уровня тестостерона. Как отмечает газета, президент МОК Кирсти Ковентри пообещала защитить женские соревнования, в скором времени ожидается официальное заявление организации по этому поводу.
«
"Наконец-то! Сменилось руководство Международного олимпийского комитета, наверное, сменилось и понимание этой ситуации в мире. У МОК был странный эксперимент (с допуском трансгендеров*). Мне кажется, что в погоне за толерантностью, как они считали, МОК допустил определенные ошибки. О чем мы, кстати, говорили изначально. В том числе и президент нашей страны. И с нашей стороны это был не сарказм, а некое удивление. Мы сразу сказали, что это недопустимо и неприемлемо", - сказала Журова
.
"И это ведь был неудачный эксперимент МОК и над обычными спортсменами, и над самими трансгендерами*. Ведь их то допускают до участия в Олимпиаде, то не допускают. А если бы МОК придумал какой-нибудь формат соревнований для них, то это, наверное, было бы более гуманно по отношению к ним", - добавила собеседница агентства.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.