Журова назвала допуск трансгендеров* к участию в Олимпиаде ошибкой МОК

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить трансгендерных* атлетов (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) к участию в Олимпийских играх было странным и неудачным экспериментом, хорошо, что организация готова признать свою ошибку, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

"И это ведь был неудачный эксперимент МОК и над обычными спортсменами, и над самими трансгендерами*. Ведь их то допускают до участия в Олимпиаде, то не допускают. А если бы МОК придумал какой-нибудь формат соревнований для них, то это, наверное, было бы более гуманно по отношению к ним", - добавила собеседница агентства.