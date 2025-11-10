В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. 15 ноября в торгово-развлекательном центре МЕГА Белая Дача пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приюта "Юна-Фест". Если вы задумываетесь о новом друге, то у вас есть возможность познакомиться с подопечными животными приюта и встретить того самого питомца, который станет частью вашей семьи!

На мероприятии гостей встретят более ста кошек и собак разного возраста, внешности и характера. Все животные-участники привиты, чипированы, имеют все необходимые документы и отдаются в добрые руки совершенно бесплатно после прохождения беседы с зоопсихологом. Каждый новый хозяин получает набор подарков от партнёров фестиваля, где будет самое необходимое на первые дни жизни питомца в новом доме.

© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА" Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"

Даже если вы еще не готовы к появлению нового питомца, "Юна-Фест" это хороший повод пообщаться с животными и провести время в доброй и весёлой атмосфере, ведь помимо выставки гостей ожидает интерактивная зона для взрослых и детей от проекта "Друг для друга" с увлекательной мемори-игрой, лекциями и творческими мастер-классами, благотворительная лотерея от бренда мобильных и усных устройств TECNO, а также благотворительный маркет с сувенирной продукцией Центра "Юна", все средства с продажи которой пойдут в помощь бездомным животным,

На территории выставки будет организован пункт сбора, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти по ссылке

"Юна-Фест" пройдет с 12:00 до 18:00 в торгово-развлекательном центре МЕГА Белая Дача, Северное здание, центральный вход (МО, Котельники, 1-й Покровский пр., 5)