В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"
15:05 10.11.2025
В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"
В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест" - РИА Новости, 10.11.2025
В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"
15 ноября в торгово-развлекательном центре МЕГА Белая Дача пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приюта "Юна-Фест". Если вы задумываетесь о новом... РИА Новости, 10.11.2025
2025
В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"

Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест" пройдет в Москве 15 ноября

Даже если вы еще не готовы к появлению нового питомца, "Юна-Фест" это хороший повод пообщаться с животными и провести время в доброй и весёлой атмосфере, ведь помимо выставки гостей ожидает интерактивная зона для взрослых и детей от проекта "Друг для друга" с увлекательной мемори-игрой, лекциями и творческими мастер-классами, благотворительная лотерея от бренда мобильных и усных устройств TECNO, а также благотворительный маркет с сувенирной продукцией Центра "Юна", все средства с продажи которой пойдут в помощь бездомным животным,
На территории выставки будет организован пункт сбора, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти по ссылке.
"Юна-Фест" пройдет с 12:00 до 18:00 в торгово-развлекательном центре МЕГА Белая Дача, Северное здание, центральный вход (МО, Котельники, 1-й Покровский пр., 5)
Вход свободный, 0+.
