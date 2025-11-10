Финансист назвал главную проблему с покупкой жилья на ближайшие годы

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Даже если застройщики свернут большинство проектов, дефицита жилья в России не будет, зато возможны другие проблемы, рассказал Даже если застройщики свернут большинство проектов, дефицита жилья в России не будет, зато возможны другие проблемы, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

По его словам, сегодня на рынке скопилось 0,3 миллиона квадратных метров нераспроданного жилья. Этот объем с лихвой покроет любой спрос, который в любом случае не станет масштабным.

Зато возможны другие проблемы — за время простоя в незаселенных домах накопились проблемы, ведь случился естественный износ. Столкнуться с этим придется будущим покупателям. Им же с немалой вероятностью придется оплатить услуги ЖКХ за период, пока квартиры были на балансе застройщика.

“Такая ситуация наблюдалась в России в середине и конце 2000-х годов. Тогда покупатели жилья получали многотысячные платежки по ЖКХ по только что купленным квадратным метрам”, — вспоминает Хачатурян