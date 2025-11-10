Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвал главную проблему с покупкой жилья на ближайшие годы - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/zhile-2053843258.html
Финансист назвал главную проблему с покупкой жилья на ближайшие годы
Финансист назвал главную проблему с покупкой жилья на ближайшие годы - РИА Новости, 10.11.2025
Финансист назвал главную проблему с покупкой жилья на ближайшие годы
Даже если застройщики свернут большинство проектов, дефицита жилья в России не будет, зато возможны другие проблемы, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T02:17:00+03:00
2025-11-10T02:17:00+03:00
жилье
россия
михаил хачатурян
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050174440_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_7ba1fe5d30c329f50b24b64f7d5f7082.jpg
https://ria.ru/20251103/pensiya-2052555246.html
https://ria.ru/20251030/zhile-2051678646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050174440_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_53536fcb27a58ca83874a2de01d728b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, михаил хачатурян, общество
Жилье, Россия, Михаил Хачатурян, Общество
Финансист назвал главную проблему с покупкой жилья на ближайшие годы

Финансист Хачатурян: покупатели нераспроданного жилья столкнутся с износом домов

© Getty Images / HispanolisticПокупка квартиры
Покупка квартиры - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Hispanolistic
Покупка квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Даже если застройщики свернут большинство проектов, дефицита жилья в России не будет, зато возможны другие проблемы, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
По его словам, сегодня на рынке скопилось 0,3 миллиона квадратных метров нераспроданного жилья. Этот объем с лихвой покроет любой спрос, который в любом случае не станет масштабным.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Юрист объяснила, как не потерять купленную у пенсионера квартиру
3 ноября, 02:15
Зато возможны другие проблемы — за время простоя в незаселенных домах накопились проблемы, ведь случился естественный износ. Столкнуться с этим придется будущим покупателям. Им же с немалой вероятностью придется оплатить услуги ЖКХ за период, пока квартиры были на балансе застройщика.
“Такая ситуация наблюдалась в России в середине и конце 2000-х годов. Тогда покупатели жилья получали многотысячные платежки по ЖКХ по только что купленным квадратным метрам”, — вспоминает Хачатурян.
Значительного роста цен он не ожидает, ведь на фоне стабильно низких продаж это создаст застройщикам еще больше проблем с реализацией объектов.
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Собственников жилья предупредили о важном изменении этой осенью
30 октября, 02:17
 
ЖильеРоссияМихаил ХачатурянОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала