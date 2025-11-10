https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2054009593.html
"Не переживет мир". На Западе раскрыли новый замысел Зеленского
Киев страдает от острой нехватки солдат на поле боя из-за массового дезертирства, однако Владимир Зеленский будет продолжать нынешнюю политику на фронте против... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:15:00+03:00
2025-11-10T18:15:00+03:00
2025-11-10T20:14:00+03:00
Junge Welt: от Зеленского нельзя ждать мирных инициатив из-за давления на него
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Киев страдает от острой нехватки солдат на поле боя из-за массового дезертирства, однако Владимир Зеленский будет продолжать нынешнюю политику на фронте против воли украинцев из-за оказываемого на него давления, пишет Junge Welt
.
"Националисты вооружены, организованны и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир — ни в политическом плане, ни лично. Зеленский это знает, и потому от него не стоит ждать мирных инициатив. Они хотят "шагать дальше", пока все не обратится в щебенку", — отмечает издание.
При этом подчеркивается, что жителям Украины
надоели военные действия, значительная часть общества поддерживает не призывные органы в лице ТЦК, а тех, кто пытается уклониться от мобилизации. Кроме того, автор статьи привел статистику, согласно которой случаи побегов из ВСУ
за год участились на 80 процентов, а случаи самовольного оставления части — в четыре раза.
В публикации также утверждается, что, несмотря на эти настроения, курс главы киевского режима не изменится из-за влияния националистических группировок, продолжающих продвигать политику "держись до конца", невзирая на нехватку людей на фронте.
В минувшее воскресенье представители российских силовых структур в беседе с РИА Новости сообщили, что деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области
. При этом собеседник агентства отметил, что за сутки в плен сдались восемь военных, еще больше выбрали самовольное оставление части, то есть сбежали с позиций.
Ранее РИА Новости также узнало, что множество бюрократических препятствий отталкивает дезертиров от добровольного возвращения в подразделения ВСУ. Но главные причины — "скотское" отношение к личному составу и принудительный характер мобилизации.
