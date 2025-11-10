"Не переживет мир". На Западе раскрыли новый замысел Зеленского

"Националисты вооружены, организованны и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир — ни в политическом плане, ни лично. Зеленский это знает, и потому от него не стоит ждать мирных инициатив. Они хотят "шагать дальше", пока все не обратится в щебенку", — отмечает издание.