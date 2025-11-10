Рейтинг@Mail.ru
"Не переживет мир". На Западе раскрыли новый замысел Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 10.11.2025 (обновлено: 20:14 10.11.2025)
"Не переживет мир". На Западе раскрыли новый замысел Зеленского
"Не переживет мир". На Западе раскрыли новый замысел Зеленского
Киев страдает от острой нехватки солдат на поле боя из-за массового дезертирства, однако Владимир Зеленский будет продолжать нынешнюю политику на фронте против... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире, киев, украина, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Junge Welt: от Зеленского нельзя ждать мирных инициатив из-за давления на него

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Киев страдает от острой нехватки солдат на поле боя из-за массового дезертирства, однако Владимир Зеленский будет продолжать нынешнюю политику на фронте против воли украинцев из-за оказываемого на него давления, пишет Junge Welt.
"Националисты вооружены, организованны и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир — ни в политическом плане, ни лично. Зеленский это знает, и потому от него не стоит ждать мирных инициатив. Они хотят "шагать дальше", пока все не обратится в щебенку", — отмечает издание.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 17:09
При этом подчеркивается, что жителям Украины надоели военные действия, значительная часть общества поддерживает не призывные органы в лице ТЦК, а тех, кто пытается уклониться от мобилизации. Кроме того, автор статьи привел статистику, согласно которой случаи побегов из ВСУ за год участились на 80 процентов, а случаи самовольного оставления части — в четыре раза.
В публикации также утверждается, что, несмотря на эти настроения, курс главы киевского режима не изменится из-за влияния националистических группировок, продолжающих продвигать политику "держись до конца", невзирая на нехватку людей на фронте.
В минувшее воскресенье представители российских силовых структур в беседе с РИА Новости сообщили, что деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. При этом собеседник агентства отметил, что за сутки в плен сдались восемь военных, еще больше выбрали самовольное оставление части, то есть сбежали с позиций.
Ранее РИА Новости также узнало, что множество бюрократических препятствий отталкивает дезертиров от добровольного возвращения в подразделения ВСУ. Но главные причины — "скотское" отношение к личному составу и принудительный характер мобилизации.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Раде набросились на Зеленского после разоблачения его "кошелька"
Вчера, 15:35
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
