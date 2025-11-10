МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимира Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит "на одну из своих дач", заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Те, кто его защищает, – и финансово-экономическая преступная группировка, которую я только что назвал олигархами за неимением лучшего термина, и неонацисты из его окружения, которые теперь отказались идти на передовую, – они не будут сражаться", - добавил он.