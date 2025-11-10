https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2053861011.html
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
колин пауэлл
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимира Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит "на одну из своих дач", заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Я просто жду, когда Зеленский
потеряет защиту нацистов, которые его окружают, и олигархов, которые его окружают, и либо захочет сбежать к своему "Бугатти" и в одно из своих логовищ - на одну из дач по всему миру, либо его убьют. Предскажу, что до Рождества одно из этих событий произойдёт", - сказал Уилкерсон.
Бывший чиновник госдепа выразил сомнение, что Зеленский сможет долго продержаться.
"Те, кто его защищает, – и финансово-экономическая преступная группировка, которую я только что назвал олигархами за неимением лучшего термина, и неонацисты из его окружения, которые теперь отказались идти на передовую, – они не будут сражаться", - добавил он.