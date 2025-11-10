Рейтинг@Mail.ru
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 10.11.2025
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США - РИА Новости, 10.11.2025
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США
Владимира Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит "на одну из своих дач", заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
колин пауэлл
в мире, сша, владимир зеленский, колин пауэлл
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Колин Пауэлл
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США

Экс-чиновник Уилкерсон: Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимира Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит "на одну из своих дач", заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Я просто жду, когда Зеленский потеряет защиту нацистов, которые его окружают, и олигархов, которые его окружают, и либо захочет сбежать к своему "Бугатти" и в одно из своих логовищ - на одну из дач по всему миру, либо его убьют. Предскажу, что до Рождества одно из этих событий произойдёт", - сказал Уилкерсон.
Бывший чиновник госдепа выразил сомнение, что Зеленский сможет долго продержаться.
"Те, кто его защищает, – и финансово-экономическая преступная группировка, которую я только что назвал олигархами за неимением лучшего термина, и неонацисты из его окружения, которые теперь отказались идти на передовую, – они не будут сражаться", - добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийКолин Пауэлл
 
 
