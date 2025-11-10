"Да и сейчас: отставка на фоне сознательной лжи о событии, в котором погибли люди (при штурме Капитолия пять человек скончались), кажется лишь мягким порицанием. Без суда и следствия – отпустили на волю преступников. А если взять в расчёт всех тех, кто также погиб от лжи британской корпорации зла, ранее известной как Би-би-си, то всё это выглядит чуть ли не как награда. И это не казус исполнителя. Это и есть чисто английские традиции. Началом конца Дианы Спенсеры стало интервью… Би-би-си, такое же фейковое, на крови", - заключила представитель российского МИД.