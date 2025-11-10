Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/zakharova-2054025732.html
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа - РИА Новости, 10.11.2025
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа
Би-би-си и подобные им СМИ давно научились выдавать черное за белое и клепают фейки в промышленных масштабах, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T19:28:00+03:00
2025-11-10T19:28:00+03:00
в мире
россия
буча
сша
мария захарова
дональд трамп
дмитрий песков
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
https://ria.ru/20251110/zakharova-2053906188.html
https://ria.ru/20251110/tramp-2053989205.html
россия
буча
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, буча, сша, мария захарова, дональд трамп, дмитрий песков, би-би-си
В мире, Россия, Буча, США, Мария Захарова, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Би-би-си
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа

Захарова: Би-би-си и подобные ей научились выдавать черное за белое

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Би-би-си и подобные им СМИ давно научились выдавать черное за белое и клепают фейки в промышленных масштабах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Захарова прокомментировала отставку главы Би-би-си
Вчера, 11:29
"Би-би-си и им подобные научились выдавать чёрное за белое и наоборот, а собственные фейки клепают в промышленных масштабах. Любая тема может стать поводом для вброса. Политический заказ и чудеса монтажа становятся главным движителем псевдожурналистики", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее мнению, репортеры прошлого, в том числе британские, прокляли бы своих последователей. Причем, подчеркнула Захарова, до последнего времени эти "фейкоделы" чувствовали себя безнаказанно.
"Да и сейчас: отставка на фоне сознательной лжи о событии, в котором погибли люди (при штурме Капитолия пять человек скончались), кажется лишь мягким порицанием. Без суда и следствия – отпустили на волю преступников. А если взять в расчёт всех тех, кто также погиб от лжи британской корпорации зла, ранее известной как Би-би-си, то всё это выглядит чуть ли не как награда. И это не казус исполнителя. Это и есть чисто английские традиции. Началом конца Дианы Спенсеры стало интервью… Би-би-си, такое же фейковое, на крови", - заключила представитель российского МИД.
Захарова напомнила, что Трамп называет Би-би-си "стопроцентными фейкньюс", и заявила, что такую оценку британской корпорации можно было дать после их "пиар-акции" в Буче. Тогда, добавила она, именно репортажи корреспондентов Би-би-си сформировали фейковый базис, ставший основанием для выдвижения многочисленных обвинений против РФ.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
То же самое, подчеркнула Захарова, Би-би-си делали и при освещении дела Скрипалей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Председатель Би-би-си признался в искажении речи Трампа
Вчера, 17:09
 
В миреРоссияБучаСШАМария ЗахароваДональд ТрампДмитрий ПесковБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала