Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Би-би-си и подобные им СМИ давно научились выдавать черное за белое и клепают фейки в промышленных масштабах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
"Би-би-си и им подобные научились выдавать чёрное за белое и наоборот, а собственные фейки клепают в промышленных масштабах. Любая тема может стать поводом для вброса. Политический заказ и чудеса монтажа становятся главным движителем псевдожурналистики", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее мнению, репортеры прошлого, в том числе британские, прокляли бы своих последователей. Причем, подчеркнула Захарова, до последнего времени эти "фейкоделы" чувствовали себя безнаказанно.
"Да и сейчас: отставка на фоне сознательной лжи о событии, в котором погибли люди (при штурме Капитолия пять человек скончались), кажется лишь мягким порицанием. Без суда и следствия – отпустили на волю преступников. А если взять в расчёт всех тех, кто также погиб от лжи британской корпорации зла, ранее известной как Би-би-си, то всё это выглядит чуть ли не как награда. И это не казус исполнителя. Это и есть чисто английские традиции. Началом конца Дианы Спенсеры стало интервью… Би-би-си, такое же фейковое, на крови", - заключила представитель российского МИД.
Захарова напомнила, что Трамп называет Би-би-си "стопроцентными фейкньюс", и заявила, что такую оценку британской корпорации можно было дать после их "пиар-акции" в Буче. Тогда, добавила она, именно репортажи корреспондентов Би-би-си сформировали фейковый базис, ставший основанием для выдвижения многочисленных обвинений против РФ.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
То же самое, подчеркнула Захарова, Би-би-си делали и при освещении дела Скрипалей.