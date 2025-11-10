Захарова прокомментировала отставку главы Би-би-си

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На британской вещательной корпорации Би-би-си, чье руководство подало в отставку, "клейма ставить негде", они сфабриковали историю с Бучей и занимались созданием других информационных фейков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.