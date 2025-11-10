Рейтинг@Mail.ru
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 10.11.2025 (обновлено: 08:36 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/yaponiya-2053870083.html
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах - РИА Новости, 10.11.2025
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах
В Японии набирает обороты скандал из-за высказываний министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, которые расценили как косвенное признание... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:14:00+03:00
2025-11-10T08:36:00+03:00
минору кихара
москва
россия
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20250902/kurily-2039015727.html
https://ria.ru/20251028/obschenie-2051082527.html
https://ria.ru/20251024/yaponiya-2050265649.html
https://ria.ru/20251030/yaponiya-2051960546.html
москва
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минору кихара, москва, россия, япония, в мире
Минору Кихара, Москва, Россия, Япония, В мире

В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. В Японии набирает обороты скандал из-за высказываний министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, которые расценили как косвенное признание принадлежности Курил России.
По данным агентства Киодо, накануне глава ведомства во время поездки в префектуру Хоккайдо посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны острова, и заявил: "Наверное, это самое близкое место к иностранному государству".
Сухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Патрушев рассказал, зачем Японии Курильские острова
2 сентября, 10:06
Фраза вызвала резкую критику, поскольку ее истолковали как намек на то, что министр рассматривает так называемые северные территории как "иностранную землю", то есть принадлежащую Москве.
В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара сообщил, что сделал выговор министру, поскольку его слова могут воспринять двусмысленно. Он призвал Кикаваду проявлять большую ответственность.
Японский политик Минору Кихара - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией
28 октября, 05:46
Вместе с этим Кихара вновь повторил позицию Токио, что Курилы являются "исконной территорией" страны.
Позднее сам Кикавада, выступая перед бывшими жителями островов, принес извинения, заявив, что намерен в будущем быть осторожным в высказываниях.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
24 октября, 08:45

Курильский вопрос

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией
30 октября, 20:34
 
Минору КихараМоскваРоссияЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала