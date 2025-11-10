Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Токио до сих пор не подтвердил вывод комплекса Typhon с базы ВС США
07:44 10.11.2025
СМИ: Токио до сих пор не подтвердил вывод комплекса Typhon с базы ВС США
СМИ: Токио до сих пор не подтвердил вывод комплекса Typhon с базы ВС США - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ: Токио до сих пор не подтвердил вывод комплекса Typhon с базы ВС США
Батарея наземного комплекса Typhon, предназначенного для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, до сих пор не вывезена с базы ВС США "Ивакуни" в РИА Новости, 10.11.2025
в мире
япония
сша
ямагути (префектура)
япония
сша
ямагути (префектура)
СМИ: Токио до сих пор не подтвердил вывод комплекса Typhon с базы ВС США

Kyodo: в Японии до сих пор не подтвердили вывод комплекса Typhon с базы ВС США

ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Батарея наземного комплекса Typhon, предназначенного для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, до сих пор не вывезена с базы ВС США "Ивакуни" в Японии, сообщает агентство Киодо.
Система была развернута на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути в рамках состоявшихся с 11 по 25 сентября совместных японо-американских учений Resolute Dragon 25. По данным агентства, которое ссылается на представителей администрации города Ивакуни, где расположена американская база, Минобороны Японии ранее заявляло, что наземный комплекс должен быть выведен примерно через неделю после окончания учений.
В мире Япония США Ямагути (префектура)
 
 
