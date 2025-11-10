СМИ: Токио до сих пор не подтвердил вывод комплекса Typhon с базы ВС США

ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Батарея наземного комплекса Typhon, предназначенного для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, до сих пор не вывезена с базы ВС США "Ивакуни" в Японии, сообщает агентство Киодо.
Система была развернута на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути в рамках состоявшихся с 11 по 25 сентября совместных японо-американских учений Resolute Dragon 25. По данным агентства, которое ссылается на представителей администрации города Ивакуни, где расположена американская база, Минобороны Японии ранее заявляло, что наземный комплекс должен быть выведен примерно через неделю после окончания учений.
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет
29 октября, 06:27
"Мы не получали никаких сообщений о выводе, поэтому, как мы понимаем, он остаётся на месте", - цитирует Киодо слова представителей местной администрации.
Агентство отмечает, что в понедельник общественные организации префектур Хиросима и Ямагути, выступающие против расширения авиабазы Корпуса морской пехоты США Ивакуни, направили обращение в министерство обороны Японии с просьбой к американским военным о выводе комплекса Typhon. В письме указывалось, что развёртывание системы спровоцирует соседние страны и что он может стать приоритетной целью, в связи с чем составители потребовали его немедленного вывода и призвали не допустить его передислокацию в другую префектуру Японии.
В конце октября МИД РФ заявил, что посольству Японии в Москве "была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса". В связи с этим отметили, что Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности.