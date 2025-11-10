Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала оценил новшества транспортного предприятия Салехарда - РИА Новости, 10.11.2025
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:58 10.11.2025
Губернатор Ямала оценил новшества транспортного предприятия Салехарда
Губернатор Ямала оценил новшества транспортного предприятия Салехарда - РИА Новости, 10.11.2025
Губернатор Ямала оценил новшества транспортного предприятия Салехарда
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил старейшее в регионе Автотранспортное предприятие (АТП) Салехарда, где ознакомился с... РИА Новости, 10.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
ямал
север
дмитрий артюхов
салехард
ямал
север
салехард, ямал, север, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Ямал, Север, Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала оценил новшества транспортного предприятия Салехарда

Артюхов посетил старейшее в регионе Автотранспортное предприятие (АТП) Салехарда

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил старейшее в регионе Автотранспортное предприятие (АТП) Салехарда, где ознакомился с программой модернизации городской транспортной инфраструктуры, сообщает региональное правительство.
В этом году предприятие обновило диспетчерскую службу. Теперь благодаря новому программному комплексу диспетчеры отслеживают перемещение автобусов и соблюдение графика в режиме реального времени. Все 45 автобусов оснащены видеокамерами для безопасности пассажиров. А датчики фиксации пассажиропотока помогают перераспределять транспортное обслуживание, усиливая наиболее загруженные маршруты.
Кроме того, по данным пресс-службы правительства региона, на основании анализа пассажиропотоков определяются места для первоочередной установки комфортабельных теплых остановок, число которых уже превысило 50. Информация об оплате за проезд также поступает в диспетчерскую. Подобные программные комплексы применяются и в других транспортных организациях региона.
"АТП города постоянно совершенствует свою работу, чтобы общественный транспорт был удобнее для людей. Внедряются современные технологии, обновляется автопарк, маршруты проходят ближе к дому. На Севере долгая зима, поэтому транспорт должен работать четко и без сбоев", - приводятся в сообщении слова главы региона.
В пресс-службе правительства округа отмечают, что за последние четыре года парк увеличился почти вдвое, а интервал движения сократился до комфортного диапазона в 15-20 минут, что позволяет пассажирам удобно планировать поездки.
Отдельно Артюхов оценил обновленную систему управления светофорами, внедренную этим летом совместно с окружным департаментом информационных технологий. Новая система охватывает 23 перекрестка в центральной части Салехарда, которая позволяет избежать заторов на главных улицах города. Отмечается, что четыре светофорных комплекса работают в режиме адаптива, который анализирует информацию о транспортном потоке и предлагает сценарии для оптимизации движения.
Ямало-Ненецкий автономный округСалехардЯмалСеверДмитрий Артюхов
 
 
