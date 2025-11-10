Губернатор Ямала оценил новшества транспортного предприятия Салехарда

САЛЕХАРД, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил старейшее в регионе Автотранспортное предприятие (АТП) Салехарда, где ознакомился с программой модернизации городской транспортной инфраструктуры, сообщает региональное правительство.

В этом году предприятие обновило диспетчерскую службу. Теперь благодаря новому программному комплексу диспетчеры отслеживают перемещение автобусов и соблюдение графика в режиме реального времени. Все 45 автобусов оснащены видеокамерами для безопасности пассажиров. А датчики фиксации пассажиропотока помогают перераспределять транспортное обслуживание, усиливая наиболее загруженные маршруты.

Кроме того, по данным пресс-службы правительства региона, на основании анализа пассажиропотоков определяются места для первоочередной установки комфортабельных теплых остановок, число которых уже превысило 50. Информация об оплате за проезд также поступает в диспетчерскую. Подобные программные комплексы применяются и в других транспортных организациях региона.

"АТП города постоянно совершенствует свою работу, чтобы общественный транспорт был удобнее для людей. Внедряются современные технологии, обновляется автопарк, маршруты проходят ближе к дому. На Севере долгая зима, поэтому транспорт должен работать четко и без сбоев", - приводятся в сообщении слова главы региона.

В пресс-службе правительства округа отмечают, что за последние четыре года парк увеличился почти вдвое, а интервал движения сократился до комфортного диапазона в 15-20 минут, что позволяет пассажирам удобно планировать поездки.