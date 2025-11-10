Рейтинг@Mail.ru
WSJ: в Киеве признали помощь Варшавы в бегстве фигуранта дела "Севпотоков"
09:42 10.11.2025
WSJ: в Киеве признали помощь Варшавы в бегстве фигуранта дела "Севпотоков"
WSJ: в Киеве признали помощь Варшавы в бегстве фигуранта дела "Севпотоков" - РИА Новости, 10.11.2025
WSJ: в Киеве признали помощь Варшавы в бегстве фигуранта дела "Севпотоков"
В Киеве признают, что Польша оказала Украине помощь в бегстве от следствия установленного Германией подозреваемого по делу о подрыве "Северных потоков", пишет... РИА Новости, 10.11.2025
украина, киев, польша, владимир путин, сергей лавров, такер карлсон, северный поток, в мире, нато
Украина, Киев, Польша, Владимир Путин, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Северный поток, В мире, НАТО
WSJ: в Киеве признали помощь Варшавы в бегстве фигуранта дела "Севпотоков"

WSJ: в Киеве признали помощь Польши в бегстве обвиняемого в подрыве "Севпотоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Киеве признают, что Польша оказала Украине помощь в бегстве от следствия установленного Германией подозреваемого по делу о подрыве "Северных потоков", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
Как пишет газета, украинский водолаз, которого команда следователей выследила в Польше, был доставлен на Украину на черном BMW с дипломатическими номерами, которым управлял украинский военный атташе в Варшаве.
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку"
3 ноября, 18:39
"Правительство Украины отказалось от комментариев. В частном порядке высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев действовал после предупреждения польского правительства", - пишет издание.
Как сообщил 27 августа телеканал ARD, следователи из Германии установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море. Согласно совместному расследованию ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в ФРГ.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вулин раскритиковал решения европейских судов по "Северным потокам"
3 ноября, 07:18
 
