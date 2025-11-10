Рейтинг@Mail.ru
"Жалкая чушь". Журналист высмеял выходку Зеленского на интервью
21:48 10.11.2025
"Жалкая чушь". Журналист высмеял выходку Зеленского на интервью
"Жалкая чушь". Журналист высмеял выходку Зеленского на интервью
Выключение света во время интервью Зеленского с журналистом The Guardian выглядит как плохо спланированная акция, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети РИА Новости, 10.11.2025
2025
"Жалкая чушь". Журналист высмеял выходку Зеленского на интервью

Боуз: перебои света во время интервью Зеленского выглядят как плохая пропаганда

© YouTube-канал издания Guardian
Прерванное интервью Владимира Зеленского изданию Guardian. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Выключение света во время интервью Зеленского с журналистом The Guardian выглядит как плохо спланированная акция, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел", — обрушился с критикой он.
В США жестко высказались о выходке Зеленского во время интервью
Журналист также отметил, что подобные выходки многое говорят о киевском режиме.
Интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране. После того как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась и интервью продолжилось.
Была ли это запланированная акция с целью показать, что Зеленский якобы сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами, издание не уточнило.
Депутат Рады разоблачил Зеленского после ЧП на интервью
