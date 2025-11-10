https://ria.ru/20251110/vykhodka-2054045044.html
"Жалкая чушь". Журналист высмеял выходку Зеленского на интервью
Выключение света во время интервью Зеленского с журналистом The Guardian выглядит как плохо спланированная акция, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Выключение света во время интервью Зеленского с журналистом The Guardian выглядит как плохо спланированная акция, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X
.
"Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел", — обрушился с критикой он.
Журналист также отметил, что подобные выходки многое говорят о киевском режиме.
Интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце в Киеве
было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране. После того как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась и интервью продолжилось.
Была ли это запланированная акция с целью показать, что Зеленский якобы сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами, издание не уточнило.