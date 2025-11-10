Рейтинг@Mail.ru
Виновным в очередях за билетами на спектакль в Курске объявили выговоры - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/vygovor-2053905459.html
Виновным в очередях за билетами на спектакль в Курске объявили выговоры
Виновным в очередях за билетами на спектакль в Курске объявили выговоры - РИА Новости, 10.11.2025
Виновным в очередях за билетами на спектакль в Курске объявили выговоры
Допустившим некачественную организацию продажи билетов на спектакль Московского театра Олега Табакова в курском драмтеатре объявлен выговор, также проводится... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:26:00+03:00
2025-11-10T11:26:00+03:00
курская область
олег табаков
александр хинштейн
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155580/00/1555800023_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_58c81ab8323df2557f40131df32e622a.jpg
https://ria.ru/20251105/hinshtejn-2052994020.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155580/00/1555800023_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_840bdaa9d22537d707beb07153074b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, олег табаков, александр хинштейн, общество
Курская область, Олег Табаков, Александр Хинштейн, Общество
Виновным в очередях за билетами на спектакль в Курске объявили выговоры

В курском драмтеатре объявили выговор виновным в очередях за билетами

© Фото : Unsplash / Rob LaughterЗанавес
Занавес - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Unsplash / Rob Laughter
Занавес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 10 ноя – РИА Новости. Допустившим некачественную организацию продажи билетов на спектакль Московского театра Олега Табакова в курском драмтеатре объявлен выговор, также проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, сообщил замгубернатора Курской области Артем Демидов.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать виновных в некачественной организации продажи билетов в курском театре на спектакль Московского театра Олега Табакова, где люди стояли в очереди с ночи и писали номерки.
"Уважаемый Александр Евсеевич (Хинштейн - ред.), по факту неудовлетворительной организации работы по продаже билетов министерством культуры Курской области проведена служебная проверка деятельности должностных лиц Драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. По результатам проверки за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по организации продажи билетов объявлены выговоры исполняющему обязанности директора театра и... начальнику билетного отдела. Также продолжается проверка финансово-хозяйственной деятельности данного учреждения культуры", – сказал Демидов в ходе заседания правительства региона.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Хинштейн потребовал найти виновных в ситуации с билетами на спектакль
5 ноября, 16:15
 
Курская областьОлег ТабаковАлександр ХинштейнОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала