Виновным в очередях за билетами на спектакль в Курске объявили выговоры

КУРСК, 10 ноя – РИА Новости. Допустившим некачественную организацию продажи билетов на спектакль Московского театра Олега Табакова в курском драмтеатре объявлен выговор, также проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, сообщил замгубернатора Курской области Артем Демидов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать виновных в некачественной организации продажи билетов в курском театре на спектакль Московского театра Олега Табакова, где люди стояли в очереди с ночи и писали номерки.