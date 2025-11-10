В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал боец "Орлана"

«

"В Шебекинском округе, в селе Белянка от удара дрона по работающему в поле КамАЗу ранен водитель. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение груди и множественные осколочные ранения руки и ног. В настоящее время медики проводят ему операцию. Транспортное средство повреждено", — написал он в Telegram-канале.