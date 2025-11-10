Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал боец "Орлана"
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 10.11.2025 (обновлено: 20:49 10.11.2025)
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал боец "Орлана"
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал боец "Орлана" - РИА Новости, 10.11.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал боец "Орлана"
При атаках беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгородский район
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал боец "Орлана"

При атаке ВСУ в Белгородской области ранило бойца "Орлана" и водителя грузовика

БЕЛГОРОД, 10 ноя — РИА Новости. При атаках беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе, в селе Белянка от удара дрона по работающему в поле КамАЗу ранен водитель. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение груди и множественные осколочные ранения руки и ног. В настоящее время медики проводят ему операцию. Транспортное средство повреждено", — написал он в Telegram-канале.

Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Дрон ВСУ убил мирного жителя при попытке выйти из Купянска
4 ноября, 16:32
В селе Червона Дибровка из-за взрыва FPV-дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги получил боец "Орлана". Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь.
Кроме того, в в селе Бочковка Белгородского района дрон атаковал частный дом. В Грайворонском округе (село Новостроевка-Первая) беспилотник сдетонировал на территории фермерского хозяйства, осколками посекло кабину трактора.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
