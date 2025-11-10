В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал боец "Орлана"

БЕЛГОРОД, 10 ноя — РИА Новости. При атаках беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе, в селе Белянка от удара дрона по работающему в поле КамАЗу ранен водитель. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение груди и множественные осколочные ранения руки и ног. В настоящее время медики проводят ему операцию. Транспортное средство повреждено", — написал он в Telegram-канале.
В селе Червона Дибровка из-за взрыва FPV-дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги получил боец "Орлана". Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь.
Кроме того, в в селе Бочковка Белгородского района дрон атаковал частный дом. В Грайворонском округе (село Новостроевка-Первая) беспилотник сдетонировал на территории фермерского хозяйства, осколками посекло кабину трактора.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
