Силы "Востока", освободившие Сладкое и Новое, нанесли серьезные потери ВСУ - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 10.11.2025
Силы "Востока", освободившие Сладкое и Новое, нанесли серьезные потери ВСУ
Силы "Востока", освободившие Сладкое и Новое, нанесли серьезные потери ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы "Востока", освободившие Сладкое и Новое, нанесли серьезные потери ВСУ

МО РФ: "Восток" нанес серьезные потери ВСУ при освобождении Сладкого и Нового

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВСУ понесли серьёзные потери в личном составе, технике и вооружении в результате наступления сил российской группировки "Восток", освободивших Сладкое и Новое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Противник понёс серьёзные потери в личном составе, технике и вооружении, оставив на позициях бронеавтомобили, стрелковое вооружение и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
